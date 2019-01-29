"Президент не хочет доводить дело до нового шатдауна – это не является целью", – заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
В то же время она призвала демократов "серьезно подойти к решению проблемы на границе, включая финансирование стены".
Федеральные учреждения вновь открылись после самого длительного шатдауна в истории США.
В конце прошлой недели Трамп подписал закон о финансировании правительства в течение трех недель, чтобы дать участникам переговоров в Конгрессе возможность разработать пакет мер по укреплению безопасности границ.
Двухпартийная группа, состоящая из членов комитетов по ассигнованиям обеих палат Конгресса, начнет консультации позднее на этой неделе. Но межпартийный водораздел в вопросе о финансировании строительства стены на границе, который привел к шатдауну, сохраняется.
"Демократы категорически не согласны с президентом в вопросе о необходимости дорогой и неэффективной стены на границе", – заявил лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер незадолго до выступления Сандерс.
В США пришли аномальные морозы. Ожидается до минус 53 градусов (5)
На этой неделе в США ожидаются аномальные морозы,...
В доме мэра Риги Нила Ушакова и Думе - обыск: "никаких преступлений я не совершал" (29)
Работники латвийского Бюро по предотвращению и борьбе...
Российского сенатора задержали на заседании Совета Федерации по делу об убийствах (19)
Члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа...
Директор Нацразведки США: новые виды оружия РФ и КНР будут угрожать американским спутникам (9)
Россия и Китай намерены создавать вооружения,...
83% населения Грузии — за вступление в ЕС, 78% — в НАТО (10)
В Грузии на данном этапе отмечен самый высокий...
TOP новостей
Мачюлис: давно уже жители Литвы не чувствовали себя так хорошо, как сейчас (137)
Несмотря на то, что черные тучи не уходят и остаются над...
Депутат: Россия пытается состряпать дела на расследующих события 13 января 1991 года в Литве (224)
Россия пытается завести дела на расследующих события 13...
Правительство Литвы не одобряет льготный НДС на продукты питания (9)
Правительство Литвы не одобряет предложение группы...
В доме мэра Риги Нила Ушакова и Думе - обыск: "никаких преступлений я не совершал" (29)
Работники латвийского Бюро по предотвращению и борьбе...