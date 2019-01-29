Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп хочет избежать нового частичного закрытия правительственных учреждений, но сохраняет приверженность идее строительства новых барьеров на границе с Мексикой, которую большинство законодателей-демократов продолжают отвергать.
Sarah Huckabee Sanders
© AP / Scanpix

"Президент не хочет доводить дело до нового шатдауна – это не является целью", – заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

В то же время она призвала демократов "серьезно подойти к решению проблемы на границе, включая финансирование стены".

Федеральные учреждения вновь открылись после самого длительного шатдауна в истории США.

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В конце прошлой недели Трамп подписал закон о финансировании правительства в течение трех недель, чтобы дать участникам переговоров в Конгрессе возможность разработать пакет мер по укреплению безопасности границ.

Двухпартийная группа, состоящая из членов комитетов по ассигнованиям обеих палат Конгресса, начнет консультации позднее на этой неделе. Но межпартийный водораздел в вопросе о финансировании строительства стены на границе, который привел к шатдауну, сохраняется.

"Демократы категорически не согласны с президентом в вопросе о необходимости дорогой и неэффективной стены на границе", – заявил лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер незадолго до выступления Сандерс.

"Голос Америки"
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