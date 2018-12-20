В Белом доме днем в среду подтвердили сообщения в прессе о скором выводе американских войск из Сирии. Сначала президент Дональд Трамп косвенно подтвердил сообщения в прессе, написав в Твиттере об окончательной победе США над террористической группировкой "Исламское государство".
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"Мы начали возвращать американских военных домой и переходим к реализации следующей фазы этой кампании", – заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Она добавила, что победа над "ИГ" не подразумевает завершения военной кампании, которую ведут в Сирии силы коалиции.

"Соединенные Штаты и наши союзники находятся в полной готовности вновь встать на защиту американских интересов, как только это понадобится, и мы продолжим совместную борьбу против радикальных исламских террористов..." – сказала Сандерс.

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Буквально на прошлой неделе специальный представитель президента США при международной коалиции по борьбе с "ИГ" Бретт Макгурк заявил журналистам в Госдепартаменте, что освобождение последнего процента территории, удерживаемой "Исламским государством", это дело ближайших месяцев.

"На этом небольшом участке территории сосредоточены самые непримиримые боевики "ИГ", – заявил Макгурк 11 декабря. – В этом районе остается несколько тысяч непримиримых боевиков".

В августе этого года, по оценкам Пентагона, в Сирии, где самопровозглашенный халифат "ИГ" уже практически разгромлен, все еще оставалось не менее 13 тысяч приверженцев этой террористической группировки.

Вывод войск ознаменует неожиданное изменение военной стратегии США в регионе. Министр обороны США Джим Мэттис и другие высокопоставленные официальные лица продолжают выступать за более долгосрочное военное присутствие в Сирии, которое будет гарантировать, что "ИГ" не сможет вновь стать угрожающей силой на Ближнем Востоке.

В Сирии находится около 2 тысяч американских военнослужащих, многие из которых тесно взаимодействуют с курдскимии отрядами самообороны и арабскисм ополченцами, известными как Сирийские демократические силы.

В случае полного вывода войск США из Сирии, американское военное присутствие в регионе будет оставаться значительным, в частности, с учетом 5 тысяч американских военнослужащих в соседнем Ираке.

"Голос Америки"
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