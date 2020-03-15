aA
Результаты тестирования американского президента показали, что он не заражен вирусом SARS-CoV-2. США вводят новые ограничения - запреты коснутся полетов в Великобританию и Ирландию, круизов и передвижения внутри страны.
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
© AFP / Scanpix

Президент США Дональд Трамп сообщил в субботу, 14 марта, что прошел тест на коронавирус. Несколько часов спустя президентская администрация объявила, что результат теста главы государства оказался отрицательным. По словам вице-президента США Майка Пенса, в Белом Доме регулярно проверяют температуру всех, кто контактирует с Трампом.

Статьи по теме:
Коронавирус вмешался в президентскую гонку в США  (2)
В США вступил в силу запрет на въезд из Европы из-за коронавируса  (4)

Запреты ширятся

Президент США объявил о новых ограничениях на передвижение американцев. Месячный запрет на путешествия в Европу с понедельника распространяется также на Великобританию и Ирландию. Американские граждане, которые сейчас находятся в этих странах, могут вернутся домой, по прилету они должны будут пройти особую процедуру. По словам Пенса, это решение вызвано резким увеличением числа заболевших в Великобритании.

В субботу было объявлено о 10 смертях от коронавируса в Великобритании, таким образом общее число жертв достигло 21. Число инфицированных за сутки выросло на 342 и достигло 1140. В США общее число заразившихся составило 2499, из них 252 случая были диагностированы в последние сутки. 51 человек скончался. Накануне в США был введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

Коронавирус остановил круизы

Дональд Трамп также сообщил в своем Twitter-аккаунте, что в США приостанавливают работу мировые круизные компании.

Компания Royal Caribbean Cruises объявила в субботу, 14 марта, о приостановке всех своих путешествий по всему миру на месяц. Ранее такое же решение приняли Norwegian Cruise Line и Carnival. Они планируют возобновить круизы с 9-12 апреля. Корпорации Carnival принадлежит лайнер Grand Princess, на котором было выявлен 21 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. MSC Cruises опубликовала на своем сайте корректировку маршрутов, отмене двух путешествий по Средиземному мору, и круизов, стартующих в Майами.

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Jornal O Dia: у президента Бразилии обнаружили коронавирус. Неделю назад он встречался с Дональдом Трампом (4)

Первый анализ на коронавирус у 64-летнего президента...

TOP новостей

В Литве подтверждены 3 новых случая коронавируса

Министерство здравоохранения сообщает, что сегодня, 15...

Вильнюс во время карантина: нехватка аппаратов ИВЛ, дезинфекция транспорта и помощь дронов (64)

В воскресенье Повилас Подерскис, директор...

Премьер Литвы: застрявших на границе Польши и Германии людей доставят самолетом ВВС (31)

Граждан Литвы, застрявших на границе Польши и Германии,...

Президент Литвы: карантин – болезненный, но необходимый шаг для защиты людей (56)

Вводимый с понедельника карантин в Литве – это...

В больницу Клайпеды доставлен литовец с парома из Швеции, еще 9 ждут проверки (10)

В воскресенье в больницу с подозрениями на коронавирус...

|Maža didelių žinių kaina