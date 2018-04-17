Решение о новых санкциях в отношении России, связанных с сирийским кризисом, пока не принято, объявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Минфин объявит о дополнительных ограничениях уже в понедельник, 16 апреля.
© Reuters / Scanpix

"Мы рассматриваем дополнительные санкции в отношении России, решение будет принято в ближайшем будущем", — цитирует Reuters заявление Сандерс.

Предполагалось, что новые санкции будут введены против тех компаний, которые имели дело с оборудованием, связанным с Башаром Асадом и применением химоружия. "Мы посылаем серьезный сигнал, и мы надеемся, что к нему прислушаются", — говорила Хейли.

Последнюю порцию санкций против России Минфин США ввел 6 апреля. Опубликование нового черного списка "олигархов" обвалило рубль, а также принесло многомиллиардные убытки богатейшим россиянам (больше всех пострадал Олег Дерипаска и Владимир Потанин).

Кроме обещанных американских санкций, решение о которых еще не принято, Россию ждут еще и санкции со стороны Британии. Лондон планирует ввести ограничительные меры в отношении "российских олигархов", например — Романа Абрамовича.

Новой порцией санкций Вашингтон собирается ответить на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе, произошедшую 7 апреля. В ночь на 14 апреля вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии. Президент США Дональд Трамп лично объявил об атаке, направленной на три объекта, связанные с разработкой химоружия. НАТО поддержало решение коалиции, солидарно с альянсом выступила и Турция.

Россия и Иран выступили против. Президент РФ Владимир Путин обвинил США и их союзников в нарушении международного права. На срочно созванном заседании Совбеза ООН российская резолюция с осуждением действий западной коалиции не получила поддержки.

NEWSru.com
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