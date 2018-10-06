"Мы призываем всех наших союзников и партнеров отказаться от транзакций с Россией, которые могут спровоцировать применение санкций в рамках CAATSA. Администрация уже подчеркивала, что центральная область применения раздела 231 закона CAATSA - новые или качественные обновления [оборонных возможностей] - системы С-400 в нее входят", - отметили в СНБ. Точно такой же ответ дал ТАСС и официальный представитель Госдепартамента США.

В СНБ также обратили внимание на то, что "недавнее решение ввести санкции против китайской государственной структуры за покупку С-400 демонстрирует серьезность наших намерений по данному вопросу".

Контракт на поставку Индии современной зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" был подписан в пятницу во время визита президента РФ Владимира Путина в Индию. Как ранее отмечал в беседе с журналистами помощник главы российского государства Юрий Ушаков, в результате сделки "Индия получит современный комплекс ПВО, который превосходит по своим характеристикам аналогичные комплексы других стран". Предполагается, что по контракту на сумму свыше 5 млрд долларов Нью-Дели получит пять полковых комплектов системы.

CAATSA - закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", подписанный президентом Дональдом Трампом летом 2017 года и вводящий различные дополнительные ограничительные меры против России, Ирана и КНДР. Он, в том числе, предусматривает применение американских санкций против третьих стран, сотрудничающих с оборонным и разведывательным секторами России. Индия рассчитывает, что Вашингтон сделает для нее исключение, поскольку не захочет потерять индийский оборонный рынок. Однако тогда и другие страны смогут рассчитывать на поблажки Вашингтона и CAATSA потеряет свое грозное значение, передает CNN. Такая перспектива вынуждает Вашингтон наказать Индию, как это ранее было сделано в отношении КНДР.

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США сообщило 20 сентября, что Вашингтон ввел санкции против управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и его начальника Ли Шанфу в рамках CAATSA в связи с тем, что Китай осуществил закупку 10 истребителей компании "Сухой" (Су-35) в декабре 2017 года, а также закупку нескольких систем С-400 в январе текущего года. В связи с этим китайские власти сделали Соединенными Штатам Америки "серьезное представление".

Американские санкции могут грозить и Турции, которая тоже договорилась купить в кредит у России С-400. Поставки этого вооружения начнутся уже в 2019 году.