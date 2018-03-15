"Соединенные Штаты солидарны со своим ближайшим союзником Соединенным Королевством. Соединенные Штаты разделяют оценку Соединенного Королевства, что Россия несет ответственность за безрассудную атаку с применением нервно-паралитического вещества против британского гражданина и его дочери, мы поддерживаем решение Великобритании выслать российских дипломатов в качестве справедливой ответной реакции", — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

По словам Сандерс, "эти последние действия России сопоставимы" с общей линией поведения Москвы, которая "пренебрегает международным, основанным на правилах, порядком, подрывает суверенитет и безопасность стран по всему миру, пытается разрушить и дискредитировать западные демократические институты и процессы". "Соединенные Штаты работают вместе с нашими союзниками и партнерами с целью гарантировать, что подобные отвратительные атаки больше не повторятся", — резюмировала Сандерс, слова которой приводит ТАСС.

Незадолго до публикации официального заявления Белого дома постоянный представить США при ООН Никки Хейли в ходе экстренного заседания Совета Безопасности ООН заявила о вероятной причастности России к этому инциденту.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы" против ее страны в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим газом. Мэй сообщила, что из-за химической атаки 23 российских дипломата будут высланы из королевства.

Кроме того, Лондон приостанавливает все правительственные контакты с Россией на высшем уровне. Великобритания также не будет направлять правительственные делегации на чемпионат мира по футболу в России. Мэй анонсировала и другие меры воздействия, в том числе возможную заморозку любых госактивов РФ и внесение поправок к законопроекту о санкциях.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ заявил, что Россия не имеет никакого отношения к инциденту в Солсбери. По его мнению, Лондон пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность. В Москве призвали британские власти не скрывать данные по этому делу и предоставить их в соответствии с официальными процедурами.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили 4 марта без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Также пострадал офицер британской полиции Ник Бейли, оказавшийся на месте преступления. Согласно заявлениям Мэй, отравление произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".