Советник президента по вопросам иммиграции Стивен Миллер заявил в эфире CBS News: "Мы сделаем все необходимое, чтобы построить стену на границе и прекратить этот продолжающийся иммиграционный кризис".

Отвечая на вопрос о том, подразумевает ли это вероятность закрытия приблизительно 25 процентов правительственных учреждений по истечении срока действия финансирования для Министерства внутренней безопасности и ряда других учреждений, Миллер сказал: "Если до этого дойдет, безусловно".

Трамп на прошлой неделе заявил, что с гордостью допустит закрытие правительства, если демократы продолжат отказывать ему в выделении 5 миллиардов долларов на начальный этап строительства стены, общая стоимость которого может составить более 20 миллиардов долларов. Демократы предложили выделить 1,3 миллиарда долларов на усиление охраны границ, но без бюджета конкретно на строительство. Такая же сумма была выделена на пограничную безопасность в этом году.

Трамп построил свою предвыборную кампанию на обещании построить стену и заставить Мексику оплатить ее строительство. Когда Мексика решительно отказалась это сделать, президент попросил Конгресс выделить средства из казны, однако встретил единодушное сопротивление со стороны демократов и возражения со стороны некоторых республиканцев.

Миллер назвал спор из-за финансирования стены "фундаментальным вопросом".

"Речь идет о том, останутся ли Соединенные Штаты суверенным государством. Сможем ли мы установить правила въезда в страну и обеспечить их соблюдение", – заявил он.

Миллер добавил: "Перед Демократической партией стоит простой выбор. Они могут либо бороться за американских трудящихся, либо способствовать нелегальной иммиграции. Невозможно делать и то, и другое".

Лидер демократов в Сенате Чарльз Шумер, который на этой неделе вместе с лидером демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси вступил в спор с Трампом по этому вопросу в ходе встречи в Белом доме, заявил: "Он не получит стену ни в каком виде".

Некоторые республиканцы высказывают предположения, что из тупика можно выйти, выделив больше средств на другие средства укрепления безопасности границы, однако Трамп пока не сказал, приемлем ли для него такой вариант.