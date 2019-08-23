Белый дом оставил попытки урезать международную помощь

Президент Дональд Трамп хотел урезать расходы на помощь иностранным государствам, считая их пустой и ненужной тратой, однако отступил, когда стало ясно, что некоторые ключевые законодатели решительно против такого шага.
"Президент четко дал понять, что в сфере международной помощи есть ненужные и излишние траты, и нам нужно быть мудрее при распределении бюджетных средств, – сказал "Голосу Америки" представитель Белого дома. – Вот почему он попросил свою администрацию изучить варианты, как это можно сделать".
Однако после того, как и демократы, и республиканцы выступили против попыток Белого дома заморозить уже выделенные Конгрессом средства, администрация уступила.
"Очевидно, что в Конгрессе много людей, которые не готовы поддержать сокращение ненужных расходов", – заявляют в Белом доме.
Некоторые советники Трампа хотели урезать международную помощь, чтобы продемонстрировать фискальную дисциплину после того, как Трамп подписал двухлетний план по госрасходам на 2,7 триллиона долларов.
Однако спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что заморозка средств нарушила бы "добросовестный дух" договоренности по бюджету.
Двое республиканцев, сенатор Линдси Грэм и конгрессмен Хэл Роджерс, заявили, что заморозка международной помощи нанесла бы "значительный" ущерб национальной безопасности и усилиям в сфере борьбы с терроризмом, а также осложнила бы будущие бюджетные переговоры между Белым домом и Конгрессом.
Трамп высказал несколько неоднозначную позицию.
"Мы даем миллиарды долларов странам, которым мы не нравимся, даже чуть-чуть, – сказал президент журналистам на прошлой неделе. – И я сокращаю эти расходы. Мы только что представили пакет еще на 4 миллиарда долларов. И в некоторых случаях я вижу ситуацию с обеих сторон. А в некоторых случаях речь идет о странах, которым нам не следовало бы давать деньги".
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