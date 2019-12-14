Администрация президента США Дональда Трампа сократила число чиновников, которые могут слушать телефонные разговоры президента с лидерами других стран. Об этом сообщи вечером в пятницу, 13 декабря, телеканал CNN со ссылкой на ряд источников в Белом доме. Теперь вместе с Трампом во время его телефонных переговоров могут находиться лишь те его высокопоставленные помощники, которых назначил сам президент.
В их число входят, в частности, советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен, его заместитель Мэтт Поттингер, госсекретарь Майк Помпео, а также и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвэни и его заместитель Роб Блэр, говорится в публикации. Это решение принято, чтобы пресекать утечку информации и устранить разногласия внутри Белого дома, пояснили собеседники CNN.
Транскрипции телефонных переговоров Трампа теперь тоже будут доступны еще меньшему числу сотрудников администрации. Ограничение доступа к переговорам Трампа позволит создать узкий круг тех, кто лояльно относится ко всем решениям, влияющим на внешнюю политику США, считают опрошенные CNN эксперты.
Скандал из-за переговоров Трампа с Зеленским
Один из чиновников Белого дома назвал новое ограничение "правилом Виндмана" - по имени сотрудника Совета по национальной безопасности и эксперта по Украине и РФ Александра Виндмана. Тот присутствовал при телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля, из-за которого разгорелся скандал, грозящий обернуться импичментом президента США. Дональда Трампа подозревают в попытке вынудить Зеленского начать расследование против вероятного соперника Трампа на президентских выборах в США Джо Байдена и его сына Хантера. В качестве рычага давления якобы использовались возможное приглашение Зеленского с визитом в США и военная помощь Украине на сумму около 400 млн долларов.
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