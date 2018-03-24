Белый дом объявил о новых ограничениях для службы трансгендеров в американской армии. Согласно новым правилам, объявленным в субботу, 24 марта, от военной службы должны быть отстранены те, кто в связи с "затруднениями в гендерной идентификации" нуждаются в "серьезном медицинском обслуживании", включая прием медикаментов и оперативное вмешательство.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен пришли к заключению, что допуск подобных новобранцев к службе стал бы "существенным риском" для военных успехов страны. Таким образом президент США Дональд Трамп отказался от прошлогоднего меморандума по этому вопросу. В августе 2017 года Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам служить в армии. Однако в октябре суд Вашингтона наложил на указ временный запрет. В декабре суд постановил, что с 1 января в армию должны принимать и трансгендеров. Белый дом обратился в апелляционный суд в штате Вирджиния, однако суд в городе Ричмонде отклонил запрос.

Этим запретом Трамп намерен аннулировать решение своего предшественника Барака Обамы, который разрешил трансгендерам военную службу. Трансгендерами называют тех людей, которые идентифицируют себя не с тем, или не только с тем полом, с которым они были зарегистрированы при рождении.