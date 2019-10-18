США заморозили военную помощь Украине из-за опасений по поводу коррупции и отсутствия поддержки от других стран. Об этом заявил исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни в пятницу, 18 октября. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.
Малвейни отметил, что ранее СМИ неверно истолковали его слова о том, что заморозка связана с возможным расследованием в отношении демократической партии из-за взлома ее серверов в 2016 году.
"Вновь СМИ решили неверно истолковать мои слова, чтобы развить предвзятую политическую охоту на ведьм против президента Трампа. Единственной причиной, по которой мы удержали деньги, были беспокойства по поводу отсутствия поддержки со стороны других стран, а также по поводу коррупции", - заявил Малвейни.
Трамп хотел надавить на Зеленского?
США заморозили выплату почти 400 млн долларов военной помощи Украине в конце сентября. The New York Times предположила, что Трамп заморозил помощь, чтобы оказать давление на президента Владимира Зеленского, газета связала это с требованием расследовать дело против семьи Байденов.
Громкий политический скандал в США вспыхнул после телефонного разговора Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в июле. Трампа подозревают в том, что он пытался вынудить Киев начать расследование против Джо Байдена и его сына Хантера. После этого демократы потребовали импичмента президента США.
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