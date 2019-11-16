Белый дом обнародовал содержание первого разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, который состоялся в апреле. Об этом сообщили американские СМИ в пятницу, 15 ноября. Речь идет не о дословной стенограмме, а о тексте, составленном сотрудниками Совета национальной безопасности США на основе их записок и воспоминаний, на них возложена обязанность по ведению записи.
В этом разговоре президент США не обсуждал с украинским коллегой политические вопросы. Речь идет об обмене любезностями. Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах и сказал, что тот будет "великолепным президентом". Украинский президент в ответ поблагодарил Трампа и пригласил на инаугурацию.
Скандал произошел из-за другого разговора
Обнародовать содержание этого разговора ранее пообещал сам Дональд Трамп, поскольку он хочет и дальше "оставаться самым прозрачным президентом в истории".
В сентябре также было опубликовано содержание другого разговора украинского и американского президента, состоявшегося в июле. После него Трампа заподозрили в том, что тот пытался надавить на Зеленского для содействия в расследовании против семьи Байденов.
Повод для импичмента Трампа?
После обнародования июльского разговора в Конгрессе США начали подготовку к импичменту, представители демократической партии заявили, что действия Трампа являются взяточничеством.
"Президент злоупотребил властью и нарушил свою клятву, когда угрожал приостановить военную помощь Украине в обмен на проведение расследования против своего политического противника", - заявила 15 ноября спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. По ее словам, взяточничество является поводом для отстранения госслужащих от должности, в том числе - президента.
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