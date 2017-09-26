Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби-Сандерс также предупредила Пхеньян о необходимости прекратить провокации, подобные прозвучавшему недавно заявлению о том, что КНДР имеет право сбивать американские боевые самолеты, даже если они не находятся в воздушном пространстве страны.

Представитель ООН заявил, что воинственная риторика, звучащая в последнее время с двух сторон, может привести к смертельно опасному недопониманию между сторонами.

Тем временем Южная Корея предостерегла, что несдержанность вовлеченных в конфликт сторон может содействовать росту напряженности в регионе, а случайное столкновение может привести к тому, что ситуация быстро выйдет из-под контроля.

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо тем временем заявил в Нью-Йорке: "Весь мир должен помнить, что именно США первыми объявили войну нашей стране". Уезжая из Нью-Йорка после окончания Генеральной Ассамблеи ООН, он заявил репортерам: "Наша страна имеет полное право сбивать американские самолеты, даже если они находятся не в нашем воздушном пространстве".

За два дня до этого американские самолеты совершили демонстративный облет границ КНДР вдоль ее морского побережья впервые после окончания Корейской войны. Как сообщает агентство Рейтер, американцам пришлось после этого сообщить прессе о маршруте, которым пролетели самолеты, поскольку, по некоторым предположениям, северокорейские средства ПВО их просто не заметили. В последние дни, однако, по некоторым сообщениям, северокорейская армия укрепляет оборону на восточном побережье страны.

Пхеньян не впервые обвиняет США в объявлении войны. По данным агентства NK News, которое следит за сообщениями средств массовой информации КНДР, фраза "объявление войны" употреблялось более 200 раз в сообщениях государственного агентства новостей Северной Кореи.

Вот некоторые из примеров того, что Пхеньян считал объявлением войны:

- Июль 2016 года: принятие новых санкций ООН в отношении Ким Чон Ына и некоторых других членов руководства КНДР



- Февраль 2016 года: Выход Южной Кореи из соглашения о совместной экономической зане Кесон.

- Октябрь 2014 года: запуск воздушных шаров с пропагандистскими листовками с территории Южной Кореи

- Октябрь 2006 года: американское давление на Совет Безопасности ООН по вопросу о принятии резолюции в связи с первым ядерным испытанием в КНДР.

Выступая в Нью-Йорке, министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва призвал к предотвращению дальнейшей эскалации напряженности, предупредив, что любое случайное столкновение может быстро выйти из-под контроля.

Тем временем разведывательные службы Южной Кореи сообщили, что КНДР укрепляет свою береговую оборону и передислоцирует боевые самолеты."Мы хотели бы, чтобы все успокоились, — заявил представитель КНР в ООН Лю Цзеи. — Положение становится слишком опасным, и это не отвечает ни чьим интересам".

Несмотря на существующую напряженность, наблюдатели в целом скептически оценивают возможность прямого вооруженного конфликта между двумя странами. В последние несколько недель КНДР провела многочисленные испытания баллистических ракет и испытание своей первой, по ее заявлению, водородной бомбы в нарушение всех санкций ООН.

Руководство КНДР не раз заявляло, что ядерный потенциал является единственным средством предотвратить уничтожение страны агрессорами.Совет Безопасности ООН принял новые санкции в отношении Северной Кореи после проведения там ядерного испытания в сентябре этого года.