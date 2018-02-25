Старший советник президента США и его дочь Иванка Трамп не контактировала с представителями делегации КНДР на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, объявил в воскресенье Белый дом. Иванка и бывший глава разведки Ким Ен Чхоль, который возглавил северокорейскую делегацию, сидели в одной ложе на церемонии закрытия Игр.
Ivanka Trump
© AFP / Scanpix

Представитель администрации США заявил в этой связи: "Президентская делегация завершила свой визит на Олимпийские игры, поприсутствовав на церемонии их закрытия. Никаких контактов с делегацией Северной Кореи не было". По его словам, Иванка Трамп "поздравила президента Южной Кореи и первую леди Южной Кореи с успешным проведением Олимпийских игр". (Цитаты по ТАСС.)

Дочь Трампа возглавила американскую официальную делегацию на закрытии Игр. В минувшую пятницу она встретилась с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в его резиденции и передала личное послание от президента Трампа. Оно касалось объявленных в тот же день американских санкций против КНДР.

9 февраля на церемонии открытия Игр делегацию США возглавлял вице-президент Майкл Пенс. СМИ сообщали, что он планировал встретиться в Сеуле с родной сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Е Чжон. Но в последний момент встречу отменила северокорейская сторона, которой не понравился тон высказываний вице-президента США в адрес Пхеньяна.

В воскресенье Сеул сообщил о готовности КНДР к переговорам с США, однако возможная тематика не уточнялась.

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