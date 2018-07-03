Данная тема стала объектом пристального внимания общественности в связи с предстоящей встречей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер за последние дни успел сделать ряд скандальных заявлений относительно ситуации с полуостровом.
"Мы не признаем попытку России аннексировать Крым. Мы не согласны с Россией. Наши санкции в отношении России за Крым будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине", - заверила Сандерс участников брифинга (цитата по "Интерфаксу").
Когда из зала прозвучал уточняющий вопрос, будет ли вопрос с Крымом обсуждаться в ходе запланированного саммита, Сандерс резко подчеркнула: "Я не собираюсь ничего говорить о переговорах в настоящий момент".
Напомним, 30 июня Трамп, беседуя с репортерами на борту самолета по пути в штат Нью-Джерси, сказал, что на встрече с Путиным Крым станет одним из многих пунктов повестки, передало агентство Bloomberg. На вопрос, согласятся ли США с претензией России на Крым, присоединенный к РФ в 2014 году, Трамп ответил: "Посмотрим".
Кроме того, как сообщали СМИ, на саммите "Большой семерки" в Канаде, комментируя "крымский вопрос", Трамп заявил, что с 2014 года "прошло много времени" и что Россия уже "пришла и потратила много денег на Крым". Также он обратил внимание на то, что "все жители полуострова говорят по-русски".
В воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в первом интервью американской прессе после своей встречи с Путиным в Москве отказался прокомментировать сообщения о том, что Пентагон якобы изучает возможность признания Крыма российским. По словам Болтона, никаких уступок Трамп Кремлю делать не намерен.
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