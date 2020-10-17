Белорусский журналист годами снабжал СМИ выдуманными комментариями "экспертов" и сомнительными инсайдами

Внимание к фигуре Лавникевича оказалось приковано после публикации "Открытых медиа" о том, что власти якобы неофициально предлагали лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской освободить политзаключенных в обмен на публичный призыв прекратить уличные протесты. Автором этого материала значится Виктор Демидов, в статье даются ссылки на источник в штабе Тихановской и некого собеседника в ее окружении, а также приводятся комментарии "белорусского политолога" Светланы Гречулиной" и белорусского политехнолога" Антона Платова.

Пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина после выхода этой публикации в разговоре с белорусской службой "Радио Свобода" заявила, что никаких подобных предложений от властей не поступало, а если бы и поступило, то Тихановская бы от него отказалась.

Автор Telegram-канала "Белорусский порядок", решив выяснить, кто такой Виктор Демидов, обнаружил, что такого журналиста нет - это псевдоним. "Наша Нива" подтверждает, что белорусское журналистское сообщество не знает о существовании такого человека, зато он еще с 2010-х годов нередко выступает в качестве эксперта в статьях Дениса Лавникевича.

Обоих также объединяют упоминания экспертов Гречулиной и Платова. "Господин Лавникевич проявил себя талантливым мистификатором. Во-первых, он создал своим выдуманным экспертам историю цитируемости аж в 4 года. Причем он не стеснялся создавать новых, дополняя их регалиями... Во-вторых, он писал репортажные вставки про Беларусь, находясь в Киеве", - пишет "Белорусский порядок".

Как пишет "Наша Нива", Гречулина и Платов в статьях Лавникевича и Демидова рассуждают на самые разнообразные темы, но "ни один реально существующий журналист никогда не брал" у них комментариев. Лавникевич заявил изданию, что оба эксперта - реальные личности, но Платов - это псевдоним "сведущего человека, работающего в госструктурах".

Гречулина же оказалась не политологом, а активисткой организации "Наш дом", занимающейся проблемами детей-сирот. "Дело в том, что меня спросил Денис Лавникевич, можно ли использовать мое имя. Я сказала: ради бога", - объяснила она журналистам. По словам Гречулиной, комментариев о Тихановской она не давала и не знает Виктора Демидова.

Еще один предполагаемый псевдоним Лавникевича - Вадим Долинин, под ним он публиковался на сайте Russia Today. В одном из материалов под фамилией Долинина и другого автора приводится комментарий "доктора экономических наук, преподавателя Белгосуниверситета Владимира Самуйлевича". В БГУ заявили, что такого сотрудника не существует. Пресс-служба вуза также опросила о нем известных экономистов: оказалось, о таком человеке никто не слышал.

Помимо RT и "Открытых медиа", выдуманные эксперты появлялись в "Росбалте", New Times, Republic, украинской "Деловой столице", перечисляет "Белорусский порядок". Автор Telegram-канала отметил, что пока умалчивает "о ряде активностей" Лавникевича, "потому что они тянут на реальную уголовку от белорусских властей".

"Открытые медиа" подтвердили, что в ходе проверки изложенные телеграм-каналом факты о белорусском журналисте подтвердились. В частности, он искажал комментарии, занимался "непонятной анонимизацией" экспертов и частично публиковал в других изданиях предназначенные для ОМ тексты без уведомления редакции.

"Для остальных обвинений нужны доказательства, которых у нас пока нет. Основная версия: Лавникевич мог выдавать за свою информацию данные, взятые из открытых источников. Речь не идет про всю информацию - некоторые герои его текстов подтверждают, что говорили с ним для ОМ. Журналист многие годы занимался темой Белоруссии - у него были и источники, и доступ к информации", - говорится в Telegram-канале "Открытых медиа".

Лавникевич действительно использовал псевдоним Виктор Демидов, объяснив редакции, что пишет из Минска и опасается преследования. "Сколько именно времени он проводил в Минске, нам не удалось узнать доподлинно. <...> В ходе проверки он не смог предоставить ни одного доказательства своего длительного пребывания в Минске", - сообщили в редакции, добавив, что однажды Лавникевич попросил о помощи, так как якобы был задержан и доставлен в минское ОВД. Вознаграждение он получал в том числе через системы денежных переводов в Киеве.

В издании объяснили, что руководитель политической редакции "Открытых медиа" был знаком с Лавникевичем более пяти лет по работе в разных изданиях и доверял ему. С апреля 2019 года по октябрь 2020-го журналист написал для ОМ за гонорар 12 текстов под своей фамилией и 12 текстов под псевдонимом Демидов.

При этом отмечается, что большинство опубликованных тестов не вызывали сомнений. Однако комментарии в некоторых случаях искажались. Так, пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина подтвердила, что давала Лавникевичу комментарии для ОМ, но о том, что предложение от властей освободить мужа Тихановской в обмен на прекращение протестов действительно поступало, речи не было. Лавникевич лишь спрашивал, что будет, если Тихановской поступит такое предложение, и получил ответ, что она на это не пойдет.

По словам Лавникевича, он позволял своим экспертам тоже выступать под псевдонимами, но не сообщил об этом редакции. Журналист пообещал предоставить контакты этих спикеров, отметив, что среди них есть "люди из власти", активисты и правозащитники, но пока так этого и не сделал. "Сам Лавникевич признает только, что был вынужден "прятать, скрывать, "затушевывать" своих экспертов и источники информации", - пишут ОМ. Со слов Лавникевича, несколько недель назад некие люди начали "регулярно и анонимно интересоваться" его источниками, пригрозив, что их все равно раскроют "по-плохому", если он сам не сделает это "по-хорошему".

"К сожалению, проверка показала, что при работе на "Открытые медиа" Лавникевич грубо нарушал общепринятые стандарты журналистики", - сообщили в издании. В связи со скандалом ОМ решили отказаться от сотрудничества с авторами, которые не готовы подписываться настоящими именами. Редакция отметила, что пользуется общепринятой в крупных СМИ системой проверки фактов, но не защищена "от недобросовестности отдельных корреспондентов, работающих на внештатной основе".