Белорусский "Витовт" будет спасать жизни украинских солдат

Машину "скорой" помощи назвали Витовт, пишет "Наша ніва".
"Эта машина долгое время не могла стать в строй из-за проблемы с запчастями. По договоренности с Первым добровольным мобильным госпиталем (ПДМГ) имя машине придумывали мы, ибо белорусы помогли деньгами, чтобы ее отремонтировать, - рассказывает Стрижак. – Наша общая история с украинцами проходила во времена Витовта. Поэтому и название Витовт - это отражение того, что мы вместе были тогда, вместе и сейчас".
Андрей Стрижак пишет, что Витовт - это первый "мальчик" в белорусском автопарке. До этого при помощи волонтеров, неравнодушных людей, инвесторов на фронт были отправлены машины "Спасительница", "Мая" и "Звезда".
"Все машины теперь задействованы, так как на востоке, насколько я знаю, опять обострение. Вчера было пять погибших и семь раненых среди военнослужащих. Недавно местная жительница подорвалась на мине. Так что работы нашим машинам хватает", – сообщил общественный деятель.
Машины мобильные, переезжают по всему фронту от Мариуполя до станицы Луганской. Машины работают и на эвакуации, и на транспортировке раненых. Они пригодны и для работы в фронтовых условиях, и для поездок на дальние рейсы.
Бригады, работающие на "Витовте" и других машинах, все время меняются.
"Много добровольцев из ПДМГ прошли через наши машины. Когда мы ездили делать репортаж о том, как работает наша "Звезда", нам дали офицера, который ездил с нами по передовой. Когда тот увидел машину, сказал: "А меня на ней эвакуировали с фронта, когда меня ранило". Так что наши машины знают. К тому же мы стараемся сделать их отличающимися. Осенью я планирую снова поехать в зону конфликта, и если посчастливится увидеть "Витовта", то обязательно добавим ему белорусского колорита", – сказал активист.
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