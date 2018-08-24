Белорусы поставили на фронт четвертую машину скорой помощи для украинской армии. Об этом в своем фейсбуке рассказал правозащитник и волонтер общественной инициативы "Гуманитарный маршрут "Беларусь-АТО" Андрей Стрижак.
Белорусский "Витовт" будет спасать жизни украинских солдат
© Facebook

Машину "скорой" помощи назвали Витовт, пишет "Наша ніва".

"Эта машина долгое время не могла стать в строй из-за проблемы с запчастями. По договоренности с Первым добровольным мобильным госпиталем (ПДМГ) имя машине придумывали мы, ибо белорусы помогли деньгами, чтобы ее отремонтировать, - рассказывает Стрижак. – Наша общая история с украинцами проходила во времена Витовта. Поэтому и название Витовт - это отражение того, что мы вместе были тогда, вместе и сейчас".

Статьи по теме:
Контргибрид Йонас Охман: настоящие сепаратисты – это украинцы. И литовцы  (217)
Литва и Латвия обсуждают услуги скорой помощи в приграничье

Андрей Стрижак пишет, что Витовт - это первый "мальчик" в белорусском автопарке. До этого при помощи волонтеров, неравнодушных людей, инвесторов на фронт были отправлены машины "Спасительница", "Мая" и "Звезда".

"Все машины теперь задействованы, так как на востоке, насколько я знаю, опять обострение. Вчера было пять погибших и семь раненых среди военнослужащих. Недавно местная жительница подорвалась на мине. Так что работы нашим машинам хватает", – сообщил общественный деятель.

Машины мобильные, переезжают по всему фронту от Мариуполя до станицы Луганской. Машины работают и на эвакуации, и на транспортировке раненых. Они пригодны и для работы в фронтовых условиях, и для поездок на дальние рейсы.

Бригады, работающие на "Витовте" и других машинах, все время меняются.

"Много добровольцев из ПДМГ прошли через наши машины. Когда мы ездили делать репортаж о том, как работает наша "Звезда", нам дали офицера, который ездил с нами по передовой. Когда тот увидел машину, сказал: "А меня на ней эвакуировали с фронта, когда меня ранило". Так что наши машины знают. К тому же мы стараемся сделать их отличающимися. Осенью я планирую снова поехать в зону конфликта, и если посчастливится увидеть "Витовта", то обязательно добавим ему белорусского колорита", – сказал активист.

"Наша Нiва"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

В ООН серьезно обеспокоены трансформацией "Исламского государства" (1)

Поражения, понесенные террористами "Исламского...

Белорусский "Витовт" будет спасать жизни украинских солдат (3)

Белорусы поставили на фронт четвертую машину скорой...

Трамп в случае своего импичмента пригрозил обвалом экономики США (4)

Президент США Дональд Трамп 23 августа заявил, что...

СМИ сообщили о новом сроке вступления в силу санкций против России (10)

В Государственном департаменте подписали уведомление...

США и Китай ввели новые пошлины на товары друг друга (3)

США и Китай ввели дополнительные пошлины на товары...

TOP новостей

Из-за высказываний Титова о командире литовских партизан предлагается обратиться в суд (25)

Комиссия по импичменту члену горсовета Клайпеды...

Ошибка ценою в гражданство? Семья из Украины доказывает родство с литовским партизаном (60)

Уроженку украинского Донецка Марину Бутюкову, которая...

Полиция готовится к сентябрю: будет проверять безопасность детей, наказывать за использование телефонов (11)

К началу сентября готовятся не только жители крупных...

Муж скончавшейся в больнице женщины обратился в прокуратуру (2)

23 августа супруг скончавшейся в вильнюсской больнице...

Эксперты пояснили рост цен на горючее: дело не только в ценах на нефть (23)

Годовой рост цен на горючее в Литве обусловлен...