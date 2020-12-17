aA
Недопущенный к выборам президента Беларуси кандидат Валерий Цепкало вместе с супругой Вероникой Цепкало переехали в Латвию. В Риге они создают фонд помощи белорусским женщинам, пострадавшим от действий властей, а также помогают беженцам из Беларуси, получившим в Латвии политическое убежище. Об этом супруги рассказали в интервью "Настоящему времени", сообщает портал tut.by.
Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало c супругой переехали в Латвию
© Reuters / Scanpix

"У нас же дети маленькие, нам надо было, чтобы русские школы были. А в Польше русских школ нет. В Литве одна при посольстве. Туда не берут. Нам хотелось еще, чтобы страна имела общую границу с Беларусью. Для нас это было важно. Ощущение, что мы рядом, что мы по соседству находимся", — рассказал в интервью Валерий Цепкало.

Статьи по теме:
Премия Сахарова для оппозиции Беларуси вручена Светлане Тихановской  (36)
В Беларуси идет эскалация насилия с ростом по экспоненте со стороны власти  (247)

Политическое убежище в Латвии супруги не запрашивали, а жизнь в Риге воспринимают как временную и вынужденную меру.

Вероника Цепкало создала фонд помощи репрессированным женщинам Беларуси. Организация уже зарегистрирована, собран международный совет директоров. "Мы показали и доказали нашим трио, что женщины имеют право голоса, что женщины могут быть самодостаточными, поэтому целью фонда далее будет развитие лидерских способностей у женщин, но сейчас главная цель — это помощь тем репрессированным девушкам, которые находятся в тюрьмах", — рассказала Вероника Цепкало.

О том, что супруги рассматривают Ригу, как возможное место жительства, стало известно в сентябре, когда они находились с визитом в Латвии. На тот момент семья жила в Польше.

Валерий Цепкало пытался составить конкуренцию Александру Лукашенко на президентских выборах, однако не был до них допущен.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv

TOP новостей

Глава Минздрава Литвы: люди даже не обращаются в медучреждения за помощью (46)

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис не скрывает –...

Aliaksandras Lukašenka Aliaksandras Lukašenka Лукашенко Gerardas Depardieu, Aleksandras Lukašenka Aleksandras Lukašenka

"У нас такой социализм, который со стороны трудно понять": ученый-экономист о сельском хозяйстве Беларуси и колхозах (27)

Александр Лукашенко не упускает случая, чтобы заявить...

Директор Утенской больницы с больными коронавирусом не работает, но хочет получить 6000 евро (10)

В Литве врачи, работающие с больными коронавирусом...

Президент Литвы: вакцинация от коронавируса в Литве должна начаться 27 декабря (26)

Президент Литвы Гитанас Науседа по телефону говорил...

Премьер-министр Литвы: если жители на Рождество будут обходить ограничения, в январе ждет еще одна волна (166)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...