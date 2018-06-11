Ранеее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что утверждения JIT и Bellingcat, которые занимаются расследованием крушения малайзийского авиалайнера, "основаны на подделках".

Представители исследовательской группы просят Полянского "предоставить доказательство" этих слов. В Bellingcat подчеркнули: это стало бы как раз тем, что Россия любит называть "полное, тщательное и независимое расследование".

Самолет Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли. Австралия и Нидерланды призвали Россию принять на себя государственную ответственность за случившееся и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

24 мая 2018 года JIT объявила, что ракета была выпущена с территории, находившейся под контролем сепаратистов, а установка ЗРК "Бук" прибыла в "ДНР" с базы 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском. На следующий день президент РФ Владимир Путин в очередной раз отверг причастность России к катастрофе "Боинга", выразив недоверие выводам JIT.