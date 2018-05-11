Девять российских офицеров причастны к обстрелу украинского Мариуполя в январе 2015 года, утверждается в совместном расследовании независимой расследовательской группы Bellingcat и американской издательской компании McClatchy.
© AP/Scanpix

Оно основано на записях перехваченных телефонных разговоров участников событий, а также на фотографиях и видео последствий обстрела. Эти данные расследователям передали украинские власти.

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По информации Bellingcat, утром 23 января 2015 года российский полковник Александр Цаплюк с позывным «Горец», находившийся в Донецке, получил от российского военного командования приказ о начале военной операции на окраине Мариуполя. Ее цели и причины выяснить не удалось.

В операции, как утверждается расследовании, должны были задействовать две российские артиллерийские батареи. Одна приписана к 5-й отдельной Таманской мотострелковой бригаде (на ее базе в 2013 году была воссоздана 2-я гвардейская мотострелковая Таманская дивизия — прим. Дождя); другая — к 200-й отдельной мотострелковой бригаде.


Установки были развернуты рядом с селом Безыменное. Первая батарея открыла огонь около 08:00, вторая — около 10:30. Перехваченные звонки свидетельствуют о том, что в 10:00 российское командование уже было проинформировано о том, что по ошибке огонь был направлен на жилые районы Мариуполя, однако атаку решили продолжать.

В 14:00 российский командир, по данным Bellingcat — начальник Ракетных войск и артиллерии Южного военного округа России генерал Степан Ярощук, приказал приостановить обстрел из-за проверки инспекционной комиссии ОБСЕ и спрятать установки в ангарах. Между 16:00 и 18:00 их вернули в Россию.

Bellingcat установила, что из российских военнослужащих за операцию отвечали Ярощук, Цаплюк, полковники Олег Кувшинов и Сергей Лисай, генерал-майор Дмитрий Клименко, подполковники Александр Муратов и Максим Власов, офицеры Сергей Юрченко и Александр Грунчев.

СБУ 7 мая объявила, что установила причастность российских военных к обстрелу жилого района Мариуполя. едомство заявило, что одиннадцати российским военнослужащим сообщает о том, что их подозревают в совершении теракта и агрессивных боевых действиях.

Обстрел восточной окраины Мариуполя из реактивных установок произошел утром 24 января. Погибли 30 человек, почти 100 человек получили ранения. Киев изначально обвинял в атаке сепаратистов, те назвали случившееся провокацией украинских военных.

Телеканал "Дождь"
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