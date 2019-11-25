В общей сложности восемь сотрудников ГРУ посещали Болгарию незадолго до и во время отравления бизнесмена, говорится в расследовании. Имя одного из них раньше назвали власти страны

В частности, названы фамилии причастных отравлению с использованием яда "Новичок". Это могли быть восемь офицеров внешней разведки России (ГРУ РФ) - генерал-майор Денис Сергеев, а также Георгий Горшков (Петр Борисов), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Николай Кононихин (Николай Ежов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Данила Степанов (Данила Капралов) и Владимир Попов (Владимир Моисеев), отмечается в расследовании.

Имена виновных удалось установить при анализе данных загранпаспортов и фотографий в российских базах. Паспорта выпускают сериями с последовательными номерами, что позволяет обнаружить похожий порядок цифр.

Отмечается, что на первой стадии с 15 по 22 февраля 2015 года подготовкой отравления в Болгарии занимались Лютенко, Борисов и Сергеев. Последнего также подозревают в причастности к громкому отравлению в Солсбери, в котором якобы применялся тот же яд.

С 26 февраля по 8 марта будущее покушение готовили Иван Терентьев, Николай Ежов и Алексей Калинин. С 6 по 11 марта в Болгарии находился Владимир Моисеев, которого журналисты считают причастным к подготовке переворота в Черногории. Сергеев и Капралов находились в стране во время второй попытки отравления.

Напомним, болгарскому бизнесмену, его сыну и директору его фирмы одновременно стало плохо в апреле 2015 года, когда трое мужчин находились в разных местах. Причины отравления пока не установлены.

Сам предприниматель говорил, что поставлял оружие в Грузию во время войны 2008 года. При этом он утверждает, что не занимался поставками оружия на Украину в 2014 году (ранее утверждалось обратное).

По одной из версий, он мог стать жертвой внутренней борьбы олигархов за власть в Болгарии, на которых Россия оказывала влияние в 2014-2015 годах. По другой версии, он мог стать жертвой покушения из-за того, что спецслужбы России посчитали, что он продавал оружие американским союзникам в Сирии. Бизнесмен утверждает, что его компания в этом не участвовала.