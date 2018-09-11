Недавно мониторинговая группа ОБСЕ опубликовала важное наблюдение, связанное с российскими системами радиоэлектронной борьбы на Донбассе: кадры четырех современных российских комплексов РЭБ, в том числе новейшего РБ109-А "Былина", который был впервые применен в ходе учений "Запад-2017" и поступил на вооружение Вооруженных сил (ВС) России только в этом году.

Хотя СММ ОБСЕ в Украине опубликовала результаты наблюдений только 11 августа, их беспилотник малой дальности наблюдал четыре российских системы РЭБ еще 28 июля. Неизвестно, почему ОБСЕ не публиковали результаты наблюдений в течение двух недель.

"28 июля в неподконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ обнаружил 4 различные системы радиоэлектронной борьбы ("Леер-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина" и 1 комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Репеллент-1") возле н. п. Чернухино (64 км к юго-западу от Луганска)", - сказано в сообщении.

Из четырех российских систем РЭБ, которые заметил беспилотник ОБСЕ 28 июля, только одна ("Леер-3") ранее наблюдалась в Украине, а другие три ("Красуха-2", "Былина" и "Репеллент-1") ранее на востоке Украины официально не наблюдались.

Система "Репеллент-1" была разработана в 2016 году. Эта система способна выводить из строя беспилотники на расстоянии 30-35 километров. В основном она предназначена для отражения массовых атак беспилотников.

"Российское решение разместить в Украине эту суперсовременную систему радиоэлектронной борьбы явно предназначено для вывода из строя как нейтральных наблюдательных беспилотников СММ ОБСЕ, так и разведывательных и вооруженных беспилотников украинских сил", - отмечается в статье.

"Красуха-2" сравнительно старше "Репеллента-1" и "Былины". Она состоит на вооружении ВС России с 2014 года. Эта система может глушить различные цели, в том числе беспилотники, ракеты и самолетные радары, на расстоянии в сотни километров.

"Былина" — самая современная система РЭБ, замеченная ОБСЕ. Ее представили публике только в прошлом году и до сих пор наблюдали только на учениях "Запад-2017". Сообщается, что эта система использует (или будет использовать после окончания разработки) "возможности искусственного интеллекта на основе машинного обучения" для расстановки приоритетов и подавления электронных сигналов.

Еще одна система, недавно замеченная ОБСЕ, ранее уже наблюдалась на Донбассе. Это "Леер-3" — высокотехнологичная российская система, способная вносить хаос в работу телекоммуникационных систем.

Эта система была сфотографирована в Донецке еще в 2016 году, о чем сообщали представители Украины в ОБСЕ. БЛА "Орлан-10", которыми оснащен комплекс "Леер-3", неоднократно сбивали в небе над Донбассом. Эти беспилотники производятся в Санкт-Петербурге и не применяются нигде в Вооруженных силах Украины.

Эта находка подчеркивает усиление попыток России предотвратить мониторинг конфликта в Украине с беспилотников. Также это еще одно доказательство продолжающегося участия российских военных в конфликте на территории западного соседа и попыток скрыть это участие.

За последние четыре года Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине наблюдала и фотографировала различные российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в зоне конфликта. Известно, что эти системы применялись против беспилотников СММ, что ограничивало возможности мониторинговой группы по наблюдению за нарушениями Минских соглашений.

СММ ОБСЕ в Украине неоднократно сообщала о попытках заглушить их беспилотники, наблюдавшие нарушения Минских соглашений на неподконтрольной украинским властям территории.