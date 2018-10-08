Настоящее имя второго обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Петрова, - Александр Мишкин. Об этом британский расследовательский сайт Bellingcat и издание The Insider сообщили в понедельник, 8 октября. Его личность удалось установить по данным многочисленных "открытых источников", в том числе - показаний знакомых с Мишкиным людей и копий удостоверяющих личность документов.

По данных расследователей, Мишкин родился в 1979 году в селе Лойга в Архангельской области. Во время получения медицинского образования в одной из военных академий он получил предложение работать в Главном управлении Генштаба ВС России, утверждают авторы.

По их данным, в Москве, куда Мишкин переехал к 2010 году, он получил новые документы и легенду на имя Александра Петрова. "В легенде Петрова многое заимствовано из реальной биографии Мишкина - имя, отчество, область, где он родился, и имена родителей", - подчеркивают Bellingcat и The Insider.

26 сентября расследователи обнародовали подлинное имя Руслана Боширова. Второго, обвиняемого Лондоном в отравлении в британском Солсбери экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери на самом деле зовут Анатолий Чепига. Он занимает должность полковника Главного управления Генштаба ВС России. В своей публикации Bellingcat и The Insider сослались, в частности, на выписку из системы "Российский паспорт", где нашли фотографию Чепиги.