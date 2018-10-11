Представители британской разведки накануне сообщили премьер-министру Терезе Мэй, что Россия уже направила свои военные ресурсы в Ливию, чтобы не только дестабилизировать этот регион и превратить измученную войной Ливию в новую Сирию, но и дестабилизировать страны Европы через захват ключевых маршрутов, по которым в ЕС незаконно въезжают мигранты из Африки. Это может спровоцировать новый миграционный кризис в Европе.

По данным разведки, для Путина Ливия — следующая после Сирии цель, так как там отсутствует какая-либо стабильность, там царит двоевластие, и там есть крупные запасы нефти, пишет в среду газета The Times.

Реальность скорого воплощения этих планов косвенно подтверждается и официальным обращением руководства Ливийской национальной армии к президенту РФ Владимиру Путину, в котором его просят вмешаться и разрешить кризис в Ливии.

О наращивании российского влияния в Ливии и деятельности там агентов ГРУ пишет и The Independent. Оказывается за громкими разоблачениями расследовательской группы журналистов Bellingcat, которая 9 октября в парламенте Великобритании объявила, что реальное имя агента ГРУ Александра Петрова, отравившего Сергея Скрипаля, — Александр Мишкин, прошло почти незамеченным заявление о действиях РФ в Ливии. Представитель Bellingcat Кристо Грозев сообщил парламентариям, что Bellingcat расследует в данный момент вопрос присутствия агентов ГРУ в Ливии, где "Россия оказывает поддержку одной из сторон, принимающих участие в гражданской войне".

О том, что Россия осуществляет военную поддержку Халифы Хафтара и уже направила ему в помощь подразделения спецназа ГРУ, а также комплексы С-300, пишет и британская газета The Sun, упоминая уже довольно старые данные об отправке туда нескольких десятков военнослужащих Главного управления Генштаба (ранее ГРУ) для поддержки командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Халифы Хафтара, враждебного признанному международным сообществом правительству Ливии.

Кроме этого Россия поставила Хафтару тяжелые вооружения, пишет газета, ссылаясь на источники в британском правительстве. Это российские крылатые ракеты "Калибр" и зенитно-ракетные системы ПВО С-300.

Эти источники также сообщили, что правительство РФ договорилось о строительстве на северо-восточном побережье Ливии двух военных баз — в городах Тобрук и Бенгази. Согласно этой информации, обе базы прикрывают боевики "Частной военной компании Вагнера".

Посольство России в Лондоне опровергло информацию британских изданий, заявив, что она "не имеет ничего общего с реальностью". А заместитель комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин решил "со всей ответственностью заявить, что российские военнослужащие не присутствуют в Ливии", передает РИА "Новости".

В том же ключе высказался в среду во время пресс-конференции в Бенгази официальный представитель Главного командования Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Ахмед аль-Мисмари, комментируя сообщения британской прессы о создании российских военных баз в Северной Африке. "Эти сообщения абсолютно не соответствуют действительности. На территории Ливии нет российских или нероссийских баз. Мы будем рады видеть с визитом в восточный регион нейтральную делегацию представителей средств массовой информации, чтобы они убедились в этом", — приводит ТАСС слова аль-Мисмари.

Но присутствие российских военных в Ливии подтверждают источники, близкие к Минобороны РФ. Российский контингент в этой стране представлен в том числе элитными десантными подразделениями, переправленными в восточную область из частей в Подмосковье. Переброска военных подразделений активно идет в последние месяцы, сообщает РБК.

Другой источник, близкий уже к властям Ливии, также подтвердил военную активность РФ в регионе.

Впрочем, правительство РФ уже не первый год ведет такие активные действия, направленные на возрождение своего влияния в этом регионе, утраченного после падения режима Муаммара Каддафи, растерзанного разъяренной толпой 20 октября 2011 года.

Когда правил этот диктатор (а он правил фактически более 40 лет), Москва инвестировала в Ливию огромные средства. И теперь Кремль намерен вернуть то, что ему было за это обещано. А помочь в этом может мятежный ливийский маршал Халифа Хафтар, который взял под контроль большинство нефтеналивных портов на Средиземном море.

Гражданская война в Ливии началась сразу после гибели Муаммара Каддафи и продолжается более 7 лет.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем. Восточные власти страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет войну с исламистами.

Поддержку Хафтару за пределами Ливии оказывают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия.

В июне 2016 года маршал провел в Москве встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. В сентябре 2016 года посланник Хафтара в Москве, по неподтвержденным официально данным, просил Россию содействовать в снятии эмбарго на поставки вооружений национальной армии Ливии.

В ноябре 2016 года Халифа Хафтар в очередной раз прибыл в Москву, где встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым и провел встречу в Министерстве обороны России. Он озвучил свои пожелания получить военную помощь от РФ для борьбы с исламистами.

В начале января 2017 года маршал Хафтар поднялся на борт авианосца "Адмирал Кузнецов", который в то время возвращался из Сирии, где выполнял боевые задачи. Там он принял участие в видеоконференции с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, в ходе которой обсудил борьбу с терроризмом. По итогам этих переговоров Россия согласилась вооружить мятежного ливийского фельдмаршала и поставить ему оружие на сумму в два миллиарда долларов.

Взамен Россия сможет вернуть свое влияние в Северной Африке, а также получить две военные базы — в городах Тобрук и Бенгази на побережье Средиземноморья.

США и страны Европы всерьез опасаются строительства этих российских военно-морской и военно-воздушной баз всего в 700 километрах от Европы.

РИА "Новости" два года назад напоминало, что еще в 2009 году агентство Reuters цитировал неназванного российского военного представителя, который заявлял, что в России принято политическое решение о создании российских военно-морских баз в Сирии, Ливии и Йемене.

В январе 2017 года швейцарская газета Neuе Zürcher Zeitung сообщила, что фельдмаршал Хафтар на борту авианосца "Адмирал Кузнецов" подписал соглашение с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, в котором говорится о планах РФ построить военные базы в ливийских городах Тобруке и Бенгази. Но официально Москва это не подтверждала, заверив, что пока имеет только две базы Минобороны РФ в дальнем зарубежье — в Сирии: база в порту Тартус и авиабаза Хмеймим.

Но еще до "арабской весны" Россия намеревалась заняться восстановлением пунктов размещения ВМФ России в Ливии. Бывший лидер страны Муаммар Каддафи предлагал РФ разместить ее военно-морские базы под Триполи и Бенгази. Однако этим планам был положен конец в день смерти диктатора.