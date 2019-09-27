Убийство в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине не имеет криминальной подоплеки, а является спланированной операцией. Об этом сообщается в совместном расследовании Bellingcat, The Insider, Dossier Center и Spiegel Online, итого которого публикуются СМИ в пятницу, 27 сентября. Как утверждается участниками расследования, они получили "убедительные свидетельства", что подозреваемый "Вадим Соколов" в убийстве ездил в Берлин "под чужим именем при активной поддержке российского государства, которое создало целостную легенду фиктивной личности".

Авторы расследования отдельно отмечают, что личность предполагаемого преступника еще выясняется. При этом в публикации Spiegel приводится фотокопия анкеты "Вадима Соколова", согласно которой он, будучи 49-летним человеком, получил российский ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) только в июле 2019 года. Немецкое издание также указывает, что по адресу, по которому якобы проживет "Соколов", человека с таким именем никто не знает. Помимо этого, авторы доклада утверждают, что телефон места работы "Соколова" - ЗАО "Руст", информация откуда была предоставлена в пакете документов для получения шенгенской визы, полностью совпадает с номером компании, которая находится во владении министерства обороны РФ.

В докладе отвергается гипотеза, что "Соколов" и бывший майор полиции Владимир Степанов, отбывающий 24-летний срок в России, - одно и то же лицо, как предполагалось ранее. "Источник подтвердил, что, по данным на середину сентября 2019 года, Степанов все еще отбывает срок", - пишут авторы. По их данным, подозреваемый в преступлении сначала выехал из Москвы в Париж, и затем в Варшаву, где на протяжении пяти дней он снимал комнату в гостинице. За это время он съездил в Берлин, что указывает на его намерение вернуться в Варшаву после берлинской операции.

Бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвилибыл застрелен в парке Малый Тиргартен в самом центре Берлина 23 августа. В России власти объявили его в розыск по обвинению в терроризме. В Германии чеченец искал убежища после нескольких совершенных на него покушений. Предполагаемого убийцу удалось поймать в тот же день благодаря свидетельским показаниям. В России отрицают причастность официальных лиц к преступлению.