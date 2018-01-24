В Бельгии полицейские во вторник, 23 января, открыли стрельбу по вооруженному ножом человеку на вокзале Сен-Пьер в городе Гент. Об этом сообщает информационное агентство Belga.
© AFP/Scanpix

Как говорится в сообщении, человек с ножом в руках направился в сторону полицейских с предполагаемым намерением атаковать их, после чего стражи порядка сделали несколько выстрелов.

"Преступник доставлен в больницу в тяжелом состоянии", — приводит ТАСС слова представителя местной прокуратуры.

"Выражаю свою поддержку железнодорожной полиции Гента", — позже написал в Twitter министр внутренних дел королевства Ян Ямбон.

Прокуратура Гента пока не знает мотивов действий мужчины с ножом, которого ранили полицейские на железнодорожной станции, заявила РИА "Новости" официальный представитель ведомства Ан Сконьянс. По ее словам, задержанного мужчину прооперировали, его жизни ничего не угрожает.

В минувший понедельник, 22 января, власти Бельгии снизили национальный уровень террористической угрозы в связи с уменьшением риска теракта спустя почти два года после атаки, унесшей жизни 32 человек в Брюсселе.

Теперь угроза оценивается как "маловероятная" — в два балла по четырехбалльной шкале. Риск теракта был на уровне трех баллов ("возможная и вероятная" угроза) после нападения в аэропорту и метро бельгийской столицы 22 марта 2016 года.

NEWSru.com
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