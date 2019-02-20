Получатели пенсий — бывшие нацисты, которые в годы Второй мировой войны поступили на службу в СС, или их наследники. Пособия гарантировались коллаборационистам лично фюрером за "лояльность, верность и послушание". Поскольку после 1949 года ФРГ стала правопреемницей Третьего рейха и взяла на себя все обязанности исчезнувшего государства, в том числе пенсионные, ей пришлось продолжить обеспечивать и бывших эсэсовцев, сообщает Lenta.ru.
Новость возмутила депутатов бельгийской Палаты представителей, группа которых представит в парламенте резолюцию с призывом к правительству срочно урегулировать эту ситуацию дипломатическим путем. De Morgen отмечает, что дополнительным раздражителем для политиков может быть то, что с данных пособий не взимались налоги в пользу бельгийской казны.
Вопрос о возможном прекращении выплаты пенсий поднимался в 2016 году. Как писала "Русская служба Би-би-си", тогда бельгийские ветераны, преследовавшиеся нацистами в годы Второй мировой, потребовали, чтобы власти Германии прекратили выплачивать пособия бывшим эсэсовцам. Позицию ветеранов поддержали и в правительстве Бельгии, однако чиновники отметили, что данный вопрос находится в ведении немецких пенсионных органов.
Как уточняет BFM TV, получателями "гитлеровского" пособия могли быть 38 тысяч человек.
Помимо этого, правительство Германии выплачивает пособия и жертвам нацистского режима и их родственникам как в ФРГ, так и за рубежом.
Тысячи французов вышли на демонстрации под лозунгом "Хватит!" (4)
Тысячи людей приняли участие в демонстрациях по всей...
Бельгийские пенсионеры до сих пор получают "гитлеровские" пенсии (1)
В Бельгии 27 пенсионеров по-прежнему получают от...
Washington Post узнала о возможном увольнении главы нацразведки США (1)
Президент США Дональд Трамп все больше...
Украина объявила в розыск ключевого фигуранта дела о крушении MH17 (29)
Служба безопасности Украины ( СБУ ) объявила в розыск...
Мать Скрипаля просит признать сына и внучку пропавшими без вести (5)
Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля обратилась...
TOP новостей
"Торговля правосудием": в Литве задержаны восемь судей и пять адвокатов (27)
В среду литовские правоохранительные органы сообщили,...
Центробанк: поводов для беспокойства о Swebank в Литве нет (1)
Банк Литвы (Центробанк) не располагает информацией о...
Swedbank подозревается в отмывании миллиардов евро; в том числе из России (11)
По данным шведской корпорации телерадиовещания SVT,...
Налог на второе жилье: почему к этому вопросу стоит вернуться (8)
Идея расширения базы недвижимости, которая может...
Swedbank: мы не можем комментировать информацию о конкретных клиентах
В СМИ появилась информация о том, что банк Swedbank...