Получатели пенсий — бывшие нацисты, которые в годы Второй мировой войны поступили на службу в СС, или их наследники. Пособия гарантировались коллаборационистам лично фюрером за "лояльность, верность и послушание". Поскольку после 1949 года ФРГ стала правопреемницей Третьего рейха и взяла на себя все обязанности исчезнувшего государства, в том числе пенсионные, ей пришлось продолжить обеспечивать и бывших эсэсовцев, сообщает Lenta.ru.

Новость возмутила депутатов бельгийской Палаты представителей, группа которых представит в парламенте резолюцию с призывом к правительству срочно урегулировать эту ситуацию дипломатическим путем. De Morgen отмечает, что дополнительным раздражителем для политиков может быть то, что с данных пособий не взимались налоги в пользу бельгийской казны.

Вопрос о возможном прекращении выплаты пенсий поднимался в 2016 году. Как писала "Русская служба Би-би-си", тогда бельгийские ветераны, преследовавшиеся нацистами в годы Второй мировой, потребовали, чтобы власти Германии прекратили выплачивать пособия бывшим эсэсовцам. Позицию ветеранов поддержали и в правительстве Бельгии, однако чиновники отметили, что данный вопрос находится в ведении немецких пенсионных органов.

Как уточняет BFM TV, получателями "гитлеровского" пособия могли быть 38 тысяч человек.

Помимо этого, правительство Германии выплачивает пособия и жертвам нацистского режима и их родственникам как в ФРГ, так и за рубежом.