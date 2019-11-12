Бельгийские экологи требуют отменить самый короткий в мире грузовой авиарейс

Бельгийская природоохранная организация Demain призвала отменить фрахтовые полеты между бельгийским Льежем и нидерландским Маастрихтом протяженностью около 38 километров. Выполнение грузовых рейсов между этими близлежащими городами авиакомпанией Qatar Airways является безумием, заявил в понедельник, 11 ноября, представитель Demain Патрик Дессар.
По его информации, этот длящийся лишь девять минут перелет может считаться наиболее коротким грузовым рейсом в мире, однако на его выполнение тратится около 1,5 тонн керосина. Столь короткие полеты должны быть запрещены, призвал Дессар.
Между тем в Qatar Airways заявили о коротких полетах из соображений эффективности. "Перегоночные полеты, в частности, между Маастрихтом и Льежем, нетипичны, но иногда необходимы. Они позволяют авиакомпаниям полностью загружать самолеты, что в свою очередь обеспечивает оптимальное и эффективное использование топлива. В этом случае лайнер был перенаправлен в аэропорт, который располагает рулежной дорожкой необходимой для полностью загруженного самолета", - пояснили в авиакомпании газете Die Welt.
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