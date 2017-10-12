По данным издания, Джонс была уничтожена ракетным ударом на границе Сирии и Ирака еще в июне, однако информацию об этом держали в секрете ввиду опасений того, что этим же ударом был убит ее 10-летний сын Джоджо. Оставшийся в Англии отец утверждал, что узнал Джоджо в одном из юных палачей ИГ, пишет newsru.com

Салли Джонс, бывшая панк-гитаристка из Кента, бежала в ИГ* вместе с сыном в 2013 году, вскоре после того, как вышла замуж за юного мусульманина Джунаида Хусейна. Он был убит летом 2015 года, а Джонс стали называть Белой Вдовой.

Со временем англичанка стала одной из самых заметных вербовщиц террористической организации. Телекомпания Sky News в 2015 году рассказывала, как Джунаид и Салли наставляли и призывали сторонников ИГ* в Великобритании осуществлять теракты. Так, работавшему под прикрытием журналисту Джонс дала список материалов, необходимых для изготовления бомбы, и обещала помочь собрать ее онлайн.

Салли Джонс в ИГ называли Ум Хусейн Аль-Британи.







