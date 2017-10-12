По данным издания, Джонс была уничтожена ракетным ударом на границе Сирии и Ирака еще в июне, однако информацию об этом держали в секрете ввиду опасений того, что этим же ударом был убит ее 10-летний сын Джоджо. Оставшийся в Англии отец утверждал, что узнал Джоджо в одном из юных палачей ИГ, пишет newsru.com
Салли Джонс, бывшая панк-гитаристка из Кента, бежала в ИГ* вместе с сыном в 2013 году, вскоре после того, как вышла замуж за юного мусульманина Джунаида Хусейна. Он был убит летом 2015 года, а Джонс стали называть Белой Вдовой.
Со временем англичанка стала одной из самых заметных вербовщиц террористической организации. Телекомпания Sky News в 2015 году рассказывала, как Джунаид и Салли наставляли и призывали сторонников ИГ* в Великобритании осуществлять теракты. Так, работавшему под прикрытием журналисту Джонс дала список материалов, необходимых для изготовления бомбы, и обещала помочь собрать ее онлайн.
Салли Джонс в ИГ называли Ум Хусейн Аль-Британи.
Sally "White Widow" Jones dead: and son Jojo Jones killed.#UK #ISIS#DeathtoISIS #TheWar pic.twitter.com/a0yh9UlfJH— Brian (@xtriadx) October 11, 2017
Мэр Львова советуется с Эстонией, что делать с мемориалом советским воинам
Мэр украинского Львова Андрей Садовый запросил у посла...
В ХАМАС заявили, что наконец договорились с ФАТХ
В палестинском движении ХАМАС заявили о достижении...
Как Голливуд 30 лет молчал о сексуальном насилии продюсера Вайнштейна (5)
"Мое сердце разбивается из-за огромных страданий,...
Белая Вдова ИГ Салли Джонс убита ударом беспилотника (3)
Британская подданная Салли Джонс, бежавшая в "Исламское...
В Австралии суд признал неотправленную SMS завещанием покойного (1)
Суд в Австралии признал SMS полноценным завещанием...
TOP новостей
Вильнюсская мэрия заказала беспрецедентный документ для столицы (1)
План гармоничного движения в Вильнюсе должны...
Налоговая система в Литве сводит с ума владельцев своего бизнеса (14)
У жителей Литвы, которые платят налоги сами за себя,...
Профессор пыталась найти работу: не взяли даже кассиром в магазин (55)
Профессор Клайпедского университета, владеющая пятью...
Петербург, Финляндия и проза на шведском. Зинаида Линден рассказала о главной идентичности писателя (1)
Наверное, вопрос о том, кто ты и каково твое место, рано...
Перемены в DELFI: Гарбачяускайте-Будрене меняет профиль деятельности, редакцию возглавит Лукайтите-Внараускене (61)
Многолетний главный редактор портала DELFI Моника...