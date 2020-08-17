Беларусь: еще два предприятия присоединились к забастовке

"Мы не можем оставаться в стороне от происходящего беспредела, мракобесия и террора по отношению к мирному населению. Это немыслимо, что наша многострадальная страна была превращена в концлагерь, где невинных граждан и их детей кидают в тюрьмы и жестоко пытают. Мы не желаем кормить карателей, избивающих нас за наши же налоги", — говорится, в частности в заявлении сотрудников "Беларуськалия".
Требуя отставки Александра Лукашенко, освобождения всех политических заключенных и участников мирных акций, а также проведения честных и прозрачных выборов, они намерены остановить все горнодобывающие и проходческие комплексы и отделения силивинитных обогатительных фабрик, а также работы на вспомогательных цехах.
Коллектив нефтеперерабатывающего предприятия "Нафтана" заявил, что утратил доверие к действующей власти, "так как мирные белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей собственной стране".
Забастовки на предприятиях в Беларуси начались вскоре президентских выборов, которые прошли в стране 9 августа. ЦИК объявила победителем Александра Лукашенко, набравшего более 80% голосов по стране. Протестующие требуют аннулировать результаты, поскольку считают, что победа действующего президента была сфальсифицирована.
С 13 августа в социальных сетях начали появляться видео с белорусских предприятий, где рабочие объявили забастовку. Они требовали прекратить насилие и пересмотреть итоги выборов.
В последующие дни протесты на предприятиях продолжились. На забастовки выходили рабочие Минского электротехнического завода имени В. И. Козлова и сотрудники Минэнерго.
На заводе Козлова сейчас так. pic.twitter.com/9JD86WMpiu— Onliner (@OnlinerBY) August 14, 2020
Собрания прошли также на Белорусском металлургическом заводе.
Работники БМЗ снова вышли на забастовку. pic.twitter.com/2oqNMvXUur— TUT.BY (@tutby) August 14, 2020
Акцию протеста решили поддержать и работники завода "Гродноазот". Бастует Минский тракторный завод. Сотрудники нефтеперерабатывающего завода "Нафтан" в Новополоцке требовали встречи с руководством.
Сегодняшнее собрание работников МТЗ. pic.twitter.com/zKgbqDLrIf— TUT.BY (@tutby) August 14, 2020
Работники МТЗ вышли колонной в город. Они кричат "Уходи!" pic.twitter.com/BbSmtYi5ui— TUT.BY (@tutby) August 14, 2020
Работники МТЗ и МЭТЗ идут к МЗКТ. pic.twitter.com/p1Q0sCCOcL— TUT.BY (@tutby) August 17, 2020
Так проходит разговор рабочих белорусского нефтеперерабатывающего завода "Нафтан" с руководством сегодня. Это видео утренней встречи. "Сейчас людей еще больше,приехала милиция, но стоит тихо и никого не трогает" — сообщает ВВС работник завода. pic.twitter.com/VZLu4ROGSp— Ольга Ившина (@oivshina) August 14, 2020
Акции солидарности прошли также на предприятиях в Жлобине, Гродно, Бресте и Солигорске.
Брест. На "Гефест" приехал мэр Бреста Александр Рогачук. Он вышел к работникам. pic.twitter.com/uan5Eq3e6m— TUT.BY (@tutby) August 14, 2020
"Гродно Азот". pic.twitter.com/yO5i14t7Bc— Onliner (@OnlinerBY) August 14, 2020
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