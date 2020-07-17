Первые три зараженных коронавирусом были обнаружены в начале марта среди киргизских паломников, прилетевших из Саудовской Аравии, куда они летели на малый хадж. Тогда же в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что эти три человека с момента прилета не соблюдали правила домашнего карантина и контактировали с более чем 150 людьми, которых должны были изолировать и протестировать.
К концу марта правительство Киргизии закрыло воздушные границы и ввело жесткие ограничения по всей стране. В трех самых крупных городах Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и еще в нескольких районах был введен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Местным жителям не рекомендовалось выходить из дома без острой необходимости, запрещалось покидать пределы населенного пункта. Сотрудники большинства предприятий работали удаленно, была остановлена работа общественного транспорта и такси, все учебные заведения и детские сады в стране были закрыты почти на два месяца.
В итоге налоговые поступления в бюджет страны сократились в десятки раз, а бюджетный дефицит достиг небывалых 37 млрд сомов (около 500 млн долларов). Министерство экономики прогнозирует, что по итогам года страну ждет самый резкий спад ВВП в регионе со времен 1990х - до минус 5,3%. Тогда же страна попросила помощи в борьбе с коронавирусом у МВФ: соответствующий срочный запрос был одобрен, но были ли получены эти деньги и куда они были направлены, в точности неизвестно.
В мае карантин был ослаблен, и Минздрав объявил свои действия успешными, поскольку на всю страну с населением 6,5 млн человек было всего 1002 зарегистрированных случая Covid-19 и 12 смертей. Большинство заболевших прибыли из других стран, в том числе и киргизские мигранты из России, вынужденные вернуться домой из-за пандемии. Однако в июне, когда все ограничительные меры были отменены, число инфицированных начало расти в геометрической прогрессии: во время карантина каждый день выявляли от 25-80 случаев заболевания, а с середины июня в некоторые дни их было от 300 до 700. В итоге пациентам, которые переносят заболевание в легкой или средне-легкой форме, рекомендовали лечиться дома, и открывать новые койко-места на базе других больниц и предприятий.
При этом одна из контактировавших с мужчиной, заболевшим коронавирусом, не смогла ни попасть на прием к участковому врачу, ни дозвониться на горячую линию Минздрава. Мобильные бригады, организованные минздравом, попросту не успевали выезжать ко всем, у кого был перечень всех симптомов заболевания. Самой девушке сперва сообщили об отрицательных результатах анализов, которые она сдала в частной лаборатории, но уже после того, как у нее появились симптомы заболевания, сообщили, что из-за большого наплыва пациентов и анализов ей отправили неверный диагноз, и у нее обнаружен коронавирус.
"После их звонка у меня началась паника, я же с этими ошибочными результатами целую неделю продолжала ходить на работу и даже съездила на выходные к родственникам", - рассказала она. На горячей линии Минздрава ей ответили, что ничем не могут помочь, и посоветовали звонить в скорую. Там заявили, что о госпитализации "и речи быть не может": с наплывом больных не справляются ни больницы, ни бригады скорой помощи. Как сообщали местные СМИ, два человека с пневмонией скончались прямо на пороге одной из больниц.
На фоне коллапса системы здравоохранения больные и их родственники ищут в интернете и аптеках популярные препараты - от простого парацетамола и антибиотиков до кислородных концентраторов (аппаратов для выделения кислорода из атмосферы). Большинство людей лечатся самостоятельно, прочитав рекомендации в интернете, а часть обращается к врачам-добровольцам, которые консультируют заболевших онлайн.
В начале июля заболеваемость в Киргизии резко выросла , тогда же, наряду с ежедневными числом летальных исходов от Covid-19, республиканский штаб по борьбе с коронавирусом начал сообщать и об умерших от внебольничной пневмонии. Только за первые 13 дней июля было зафиксировано 372 таких случая, при том, что общее число умерших от коронавируса в стране сейчас, по официальным данным, составляет 167 пациентов.
У тех, кто скончался от воспаления легких, были отрицательные результаты тестов на коронавирус. Но представитель ВОЗ Майкл Райан недавно отметил подобную тенденцию в нескольких странах региона и не исключил, что эти смерти могли стать результатом коронавируса. В итоге Минздрав объявил, что статистические случаи внебольничной пневмонии теперь считаются проявлением коронавируса.
Не лучше приходится и медицинским работникам. Из 12 тыс. заболевших каждый шестой занят в сфере здравоохранения - это две тысячи медиков. Только 14 июля среди врачей и медсестр были выявлены 105 заболевших коронавирусом. Причинами заболеваемости медиков стала в том числе интенсивная внеурочная работа в плохих условиях и нехватка средств индивидуальной защиты. К примеру, в столичном национальном госпитале, где с диагнозом Covid-19 и внебольничной пневмонией лежат 450 человек, 145 сотрудников находятся на больничном. В числе заболевших - министр здравоохранения страны Сабиржан Абдикаримов и главный санврач Нурболот Усенбаев.
27-летняя Нурайым рассказала в Twitter о плачевной ситуации в больницах, куда попали она сама и ее 50-летняя мать. "Нас, наконец, берут. Говорят, идти без сопровождения на 5 этаж и ложиться в любую свободную палату. Лифт занят тяжелейшими на каталках. Тащу сперва маму, занимаю кровать. Спускаюсь опять за двумя баулами, тащу снова на пятый. В отделении, которое открыли час назад, уже 30 человек", - пишет Нурайым.
По ее словам, две медсестры и один врач работают с 30 пациентами, на семь пациентов есть только пять аппаратов ИВЛ, а несколько человек умирают на ее глазах. По состоянию на 15 июля минздрав официально заявил, что в медицинских учреждениях не хватает 220 аппаратов ИВЛ.
Еще в начале пандемии министерство открыло специальный счет для борьбы с коронавирусом, куда от международных организаций и простых граждан поступило 321,2 млн долларов. Однако большую часть этих средств (170 млн) правительство направило на выплату зарплат и пенсий, в том числе врачам и учителям. Непосредственно для борьбы с коронавирусом потратили только 2,2 млн долларов, а 148 млн до сих пор не использованы. За время локдауна не было построено ни одной спецбольницы и не проводилось массовых обучений врачей.
1 июля власти признали, что больничных коек, как и аппаратов ИВЛ, недостаточно - и решили разворачивать дневные стационары, чтобы снизить нагрузку на больницы. Девять таких центров появились на различных объектах в Бишкеке, в том числе во дворце спорта и даже в здании бывшей пекарни. Они предназначены для пациентов, которые нуждаются в инъекционном лечении или капельницах. Средства на покупку аппаратов ИВЛ для этих точек собирали при помощи краудфандинга, а работают там волонтеры, ординаторы и студенты медицинского института. По словам тамошних пациентов, в стационар привозили не только пациентов с легкими симптомами, но и тех, кто уже умирал: их родственники "отправлялись искать препараты по всем аптекам города", а заболевшие за это время просто умирали.
За первую неделю работы стационаров в них умерло семь человек. Одна из них - 21-летняя студентка медицинского института Адинай Мурзабекова, которая была волонтером в одном из таких стационаров, развернутом в гостинице. По словам коллег, ей не смогли оказать своевременную помощь, поскольку в мобильной больнице не было реанимации.
Резкий рост случаев заболевания также наблюдается и в соседних странах: в Узбекистане и Казахстане уже объявили о втором карантине, но президент Киргизии сообщил, что в его случае новый локдаун невозможен. Вместо этого власти ввели ряд других ограничительных мер, например, общественный транспорт теперь работает только в часы пика, что привело к переполнению автобусов и маршруток.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Статистика шокирует: частные клиники увеличили оборот до 120%, а государственные работают лишь на 20% мощности (12)
Пациенты в Литве не могут попасть к врачам и после...
Минздрав: для прибывающих из третьих стран иностранцев с пятницы обязательна самоизоляция (2)
Для прибывающих в Литву из третьих стран иностранцев с...
Представитель врачей: возобновить предоставление услуг мешают решения Вериги
Правительство Литвы пригрозило, что снизит...
Литва призывает Россию признать наконец свою ответственность за сбитый самолет (205)
Литва призывает Россию признать наконец...
Науседа ожидает более активной реакции ЕС на попытки России переписать историю (3)
Президент Литвы Гитанас Науседа намерен добиваться...