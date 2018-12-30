В российских СМИ появился список 44 работающих в РФ сотрудников BBC с именами и фотографиями. Российские власти заявили, что отнеслись к этому "с пониманием" после публикации в Sunday Times данных о сотрудниках Sputnik.
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Британская медиакомпания BBC в субботу, 29 декабря, обратилась с официальной жалобой в министерство иностранных дел России, после того как в прессу попали данные работающих в России сотрудников BBC. Глава Всемирной службы BBC Джейми Ангус назвал публикацию данных "тревожным событием" и обратился к российским властям с просьбой расследовать произошедшее.

25 декабря несколько российских сайтов, а также сообщество "В контакте" под названием "За матушку Россию" опубликовали список 44 работающих в России сотрудников BBC, включая их полные имена и фотографии. По данным BBC, часть опубликованной информации есть только у государственных органов.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в комментарии радиостанции "Говорит Москва" отметила, что опубликованные данные являются общедоступными. "Разве они засекреченные?! Нет. Это не так. Они все есть в соцсетях", - сказала она.

В декабре британская газета Sunday Times опубликовала список сотрудников эдинбургского бюро российского агентства Sputnik. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, публикация данных сотрудников BBC стала ответным шагом, к которому российские власти относятся "с пониманием". В BBC подчеркивают, что медиакомпания является независимым медиа, главный принцип которого - беспристрастное и объективное освещение событий. BBC, по ее словам, не имеет влияния ни на политику британского правительства, ни на публикации других СМИ.

Deutsche Welle
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