Сепаратистская организация ЭТА (Euskadi Ta Askatasuna - "Страна басков и свобода") была основана в 1959 году. В течение десятилетий она вела вооруженную борьбу за независимость населенных басками земель на стыке Испании и Франции.

В письме, датированном 16 апреля и опубликованном интернет-изданием El Diario в среду, говорится, что ЭТА "полностью расформировывает все свои структуры" и прекращает какую-либо политическую активность.

В письме ЭТА признает, что не смогла разрешить политический конфликт в Стране басков, но подчеркивает, что самороспуск группировки не означает его автоматического прекращения.

В начале апреля ЭТА объявила, что в одностороннем порядке сдает все имеющееся у нее оружие и взрывчатку. О прекращении боевых действий сепаратистская группировка объявила еще в 2011 году, однако не разоружалась.

В Мадриде к намерениям группировки относятся с недоверием. Так, 7 апреля 2018 года официальный представитель правительства по связям с общественностью Иниго Мендес де Виго заявил, что ЭТА ничего не получит от демократического государства, которым является Испания, и потребовал от группировки раскрыть исполнителей всех совершенных ею нападений.

За несколько десятилетий жертвами группировки ЭТА стали более 800 человек. Одним из первых был убит глава тайной франкистской полиции Мелитон Мансанас, которого застрелили в баскском порту Сан-Себастьян.

В январе 2011 года ЭТА объявила об отказе от насилия и постоянном перемирии с правительствами Испании и Франции, но Мадрид отказался вести с ней переговоры.

За последние несколько лет правоохранительные органы Франции и Испании нанесли группировке ЭТА серию чувствительных ударов и существенно ее ослабили - сотни ее членов, в том числе лидеры сепаратистов, были арестованы, захвачено большое количество оружия.

Лидер ЭТА Микель Ирасторза был задержан в пиренейском селении Аскен на юго-западе Франции в ноябре прошлого года.