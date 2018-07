Как передает АВС, мать баскетболиста позвонила в полицию и пожаловалась на странное поведение сына.

Когда полицейские прибыли на место, по ним был открыт огонь, на что сотрудники правоохранительных органов также ответили выстрелами.

Игроки "Химок", пожелавшие остаться неизвестными, подтвердили агентству факт смерти Ханикатта, которому 15 июля должно было исполниться 28 лет. Позднее БК "Химки" выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Тайлера на своем официальном сайте.

Контракт Ханикатта с "Химками" истек после сезона-2017/2018, игрок cтал свободным агентом.

Unnamed Former NBA, UCLA Player Unresponsive Following Shootout with LAPD: Report — Newsweek https://t.co/F4WizleZ2c pic.twitter.com/C5ADkrF7m8— LAPD (@LAPD) July 7, 2018