Башня из черепов в центре Мехико: захоронение ацтеков оказалось больше, чем думали

По мнению экспертов, обнаруженные части сооружения - это фасад и восточная часть башни, в которой в совокупности, как насчитали ученые, содержится 119 черепов, в дополнение к сотням других, найденных ранее.
Впервые башню Уэй Цомпатли, известную по легендам и историческим документам, обнаружили в 2015 году во время реставрации старинного здания в центре столицы.
Предположительно, это сооружение, известное как Уэй Цомпатли, является жертвенником в святилище ацтекского бога солнца, войны и человеческих жертвоприношений.
Башня из черепов находилась сбоку в храме Уицилопочтли - верховного божества и патрона главного города ацтеков Теночитлана.
Ацтеки, говорившие на языке науатль, населяли довольно существенную часть центрального Мексики и имели свое государство, датируемое XIV-XVI вв.
Их цивилизация была завоевана испанскими конкистадорами, которые во главе с Эрнаном Кортесом захватили Теночитлан в 1521 году.
Известно, что схожее сооружение, составленное из человеческих останков, наводило ужас на солдат, прибывших на американский континент вместе с конкистадорами.
Эта структура в форме цилиндра находится рядом с центральным собором Мехико, который был построен на том месте, где находился Темпло Майор - главный храм Теночитлана.
"Темпло Майор продолжает нас удивлять, так как Уэй Цомпатли, без сомнения, является одной из самых впечатляющих археологических находок, сделанных в Мексике за последние годы", - сказала министр культуры Алехандра Фраусто.
Археологи установили, что эта башня диаметром в 4,7 метров сооружалась в три приема, примерно с 1486 по 1502 гг.
Изначально ученые полагали, что все обнаруженные черепа принадлежали когда-то вражеским воинам, однако выяснилось, что часть из них - это останки женщин и детей. Это дало основания полагать, что здесь также делались жертвоприношения ацтекским богам.
"Хотя мы не можем с точностью сказать, как много из них были воинами, возможно, какая-то часть была захвачена для принесения в жертву, - сказал археолог Рауль Баррера. - Но мы знаем, что они стали частью сакральной жертвы, дарами богам или даже сами стали персонифицировать божества".
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