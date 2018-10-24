В почте, отправленной в офис Хиллари Клинтон в штате Нью-Йорк, нашли взрывное устройство, сообщает The New York Times.
Hillary Clinton
© AP / Scanpix

Подозрительную посылку обнаружил работник, занимающийся сортировкой почты. Мощность бомбы не уточняется.

Аналогичное взрывное устройство прислано в офис Барака Обамы.

22 октября взрывное устройство нашли в почтовом отправлении, предназначавшемся Джорджу Соросу. Служащий резиденции отнес ее в безопасное место и вызвал полицию; в результате инцидента никто не пострадал.

Устройства, отправленные Обаме и Клинтон, в полиции назвали аналогичными тем, что получил Сорос.

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