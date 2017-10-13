Как сообщается в постановлении правления НБУ, которое вступает в силу с 17 октября, в стране будет запрещено осуществлять валютно-обменные операции с банкнотами и монетами ЦБ РФ "с изображением карт, символов, зданий, памятников, памятников археологии, архитектуры, истории, краеведов и любых других объектов, расположенных на оккупированных РФ административно-территориальных единицах Украины, и / или содержащие тексты, касающиеся оккупации РФ административно-территориальных единиц Украины".
В НБУ пояснили, что запрет касается всех операций, в том числе и обмена валюты. Кроме того, банкам и "Укрпочте" запретили принимать или выплачивать переводы, используя банкноты с изображением Крыма. В Нацбанке объяснили, что приняли такое решение для "защиты суверенитета и территориальной целостности Украины и руководствуясь украинскими законами".
С 12 октября на территории России поступили в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Первыми новые купюры получили Москва и регионы, на них изображенные, в частности, Крым - на купюре в 200 рублей зеленого цвета изображены памятник затопленным кораблям в Севастополе и музей-заповедник "Херсонес Таврический">. Презентация банкнот проходила в формате телемоста между Москвой, Владивостоком и Севастополем.
По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, поступление банкнот в обращение будет проходить поэтапно, поскольку их разрабатывают в строгой секретности. Расплачиваться новыми деньгами в магазинах можно уже сейчас, но вот банкоматная сеть РФ будет готова к работе с ними только в декабре.
Общероссийская кампания по выбору символов для новых купюр проходила в России с июня по октябрь 2016 года. ЦБ для этого создал специальный портал "Твоя-Россия.рф". В конкурсе участвовали около пяти тысяч номинантов - достопримечательностей из 1113 российских городов. Последний этап конкурса включал всероссийское голосование, по результатам которого из 10 претендентов были выбраны два победителя - символы Севастополя и Дальнего Востока.
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