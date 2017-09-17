Бангладеш ограничила передвижения беженцев-рохинджа из Мьянмы

Отныне они должны будут размещаться в специально отведенных для них местах, заявили полицейские власти. Переезд в другие места им запрещен.

Власти также сообщили о планах строительства палаточных лагерей на 400 тысяч человек в районе города Кокс-Базар.

Мусульмане народности рохинджа бежали из Мьянмы, спасаясь от преследований, которые, по мнению ООН, могут представлять собой акт этнической чистки.

Правозащитники обвиняют мьянманскую армию в проведении операции по уничтожению поселений рохинджа на территории Мьянмы. Однако армейское командование заявляет, что эти операции проводятся в ответ на нападения экстремистов, и отрицает, что репрессиям подвергается мирное население.

Между Бангладеш и Мьянмой возник также дипломатический конфликт в связи с утверждениями Дакки о том, что авиация Мьянмы вторгается в воздушное пространство Бангладеш.

В заявлении руководства полиции Бангладеш говорится, что мусульманам-рохинджа будет запрещено селиться за пределами специально отведенных для них районов, даже в случае разлученных семей.

Транспортным компаниям и водителям предлагается также не перевозить беженцев, а владельцам домов - не сдавать им жилье.

Эксперты считают, что власти Бангладеш стремятся предотвратить растворение беженцев в массе местного населения и сохранить контроль над ними в надежде на возвращение их в Мьянму или переселение их в какую-то третью страну.

Как сообщает газета Daily Star, выходящая в Дакке, новые палаточные лагеря разместятся на территории примерно в восемь квадратных километров, неподалеку от уже существующих лагерей, которые переполнены прибывающими беженцами.

В этом районе будет построено 8500 временных уборных и 14 ангаров, а также тысячи палаток.

Строительство предполагается завершить в течение 10 дней.