Баку передал Еревану тела 29 погибших в Карабахе солдат

Азербайджан передал Армении тела около 30 армянских солдат и офицеров, погибших в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил в четверг, 29 октября, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Минобороны Армении подтвердило, что были переданы 29 тел военнослужащих. По словам пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян, это стало возможным благодаря посредническим усилиям России, полевой группы Международного комитета Красного Креста и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Она также сообщила, что Ереван готов передать азербайджанской стороне тела военнослужащих, которые находятся на карабахской стороне, предоставить информацию о военнопленных и подготовить их обмен.

Новые консультации в Женеве

После трех соглашений о перемирии в Карабахе, сорванных в течение одного месяца, в Женеве 30 октября должны начаться новые консультации с целью разрешения конфликта. Ожидается, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян встретятся с сопредседателями Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США). Ранее встреча была запланирована на 29 октября.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, когда Азербайджан начал масштабную военную операцию по возвращению под свой контроль этого региона, населенного преимущественно армянами. С тех пор в результате боевых действий были убиты и ранены много людей, в том числе мирных жителей.

Нагорный Карабах в одностороннем порядке провозгласил независимость от Азербайджана после распада СССР. Независимость самопровозглашенной НКР не признает ни одна страна. Переговорный процесс, направленный на поиск мирного решения конфликта, ведется под эгидой Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, Франция и США.