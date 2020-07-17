Баку и Ереван обменялись угрозами нанести удары по стратегическим объектам, включая АЭС

Минобороны Азербайджана предупредило, что в случае удара по Мингячевирскому водохранилищу азербайджанские ВС могут нанести ответный удар по атомной электростанции в Армении, передает ТАСС. "Армянская сторона не должна забывать, что имеющиеся на вооружении нашей армии новые ракетные системы позволяют нанести высокоточные удары по Мецаморской АЭС, что может привести к большой катастрофе для Армении", - заявил начальник пресс-службы военного ведомства Вагиф Даргяхлы. При этом он подчеркнул, что "рельеф местности, на которой расположено Мингячевирское водохранилище, проведенные на этом сооружении укрепительные работы и имеющиеся в распоряжении войск ПВО современные средства противовоздушной обороны не позволят нанести удар по этому стратегическому объекту".

Официальный Ереван считает, что заявление Минобороны Азербайджана о возможном ракетном ударе по Мецаморской АЭС является преступлением. Об этом в четверг в ходе брифинга заявил официальный представитель оборонного ведомства Арцрун Ованнисян. "Хочу подчеркнуть, что официальные представители Армении никогда не говорили о возможности атаковать гражданскую инфраструктуру Азербайджана. Мы даже не ведем огонь по домам. Наши дипломаты и политики уже занимаются заявлением о возможном ударе по Мецаморской АЭС. Такие заявления преступны", - отметил он.

Ситуация на северном участке границы двух государств обострилась 12 июля. В Азербайджане заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. В Баку сообщили об 11 погибших военнослужащих азербайджанской армии за три дня столкновений. Ереван заявил о гибели четырех и ранении 10 военнослужащих.

Посол Армении в России Вардан Тоганян считает, что азербайджанская сторона заранее стала готовить общественное мнение к новому витку конфликта. "То, что мы видим в последние дни, - требования [на протестной акции в Баку 14 июля] незамедлительно начать войну и так далее, это все поддерживалось официальной риторикой. И этому, конечно же, способствовали заявления соседней Турции", - сказал дипломат. Его слова приводит РБК.

По его словам, "одни страны, в том числе и Россия, продвигают идеи установления прочного и долгосрочного мира, стабильности в регионе, а Турция, которая является участником Минской группы по урегулированию, однобоко и безоговорочно поддерживает военные действия Азербайджана, поддерживает агрессию, угрожает Армении и предлагает свою военную помощь Азербайджану". "Это фактически подстрекательство, которое может серьезно подорвать систему безопасности в регионе. Вот эти реалии, на мой взгляд, и способствовали накалу, возобновлению боевых действий", - подчеркнул Вардан Тоганян.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в феврале 1988 года и был вызван вопросом принадлежности Нагорного Карабаха, объявившего о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над областью и семью прилегающими к ней районами. С 1992 года ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, председательствуют в которой Россия, США и Франция.

Мингячевирское водохранилище создано на реке Кура в 1950-х годах при строительстве плотины Мингячевирской ГЭС. Оно является важным объектом электроэнергетики, обеспечивающим развитие сельского хозяйства страны. Защита Мингячевирской гидроэлектростанции является одним из важных вопросов национальной безопасности Азербайджана. По некоторым оценкам, разрушение плотины на Мингячевирском водохранилище может привести к затоплению значительной части территории страны.

Армянская АЭС является единственным атомным инфраструктурным объектом республики. Введена в эксплуатацию в 1979 году вблизи города Мецамор и остановлена в 1989 году после разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года. В 1995 году ее расконсервировали при участии российских специалистов, после чего возобновилась промышленная эксплуатация второго энергоблока станции. АЭС вырабатывает около трети всей электроэнергии в Армении, себестоимость которой значительно ниже, чем производимой на ТЭС и ГЭС.