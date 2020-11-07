Байден призвал к спокойствию и терпению в момент обострения национальной напряженности и отметил, что целью его политики является "не тотальная, безжалостная, бесконечная война" и раздувание пламени конфликта, а решение проблем.

По словам демократа, "рекордное количество американцев всех рас, вероисповеданий и религий предпочли перемены" и дали его команде "мандат на действия в отношении COVID, экономики, изменения климата, системного расизма", ясно показав, что хотят сплочения страны.

Байден также пообещал работать столь же усердно для тех, кто голосовал против него, как и для тех, голосовал за него. Трамп в свою очередь заявил, что его соперник не должен "неправомерно претендовать" на пост президента США. "Я мог бы сделать то же самое. Судебные разбирательства только начинаются!" - написал он в Twitter.

По подсчетам Fox News, Байдену не хватает всего шести голосов выборщиков, чтобы победить в президентской гонке. У Трампа, по данным телеканала, 214 голосов. Обработка бюллетеней продолжается в пяти колеблющихся штатах: Пенсильвании, Джорджии, Аризоне, Неваде и Северной Каролине.

CNN сообщает, что Байден опережает действующего главу Белого дома в Джорджии, Аризоне и Неваде. Если перевес в его пользу будет и в Пенсильвании, он получит необходимое для победы число голосов выборщиков.

По оценке ВВС, Байдену для победы нужно собрать голоса еще 17 выборщиков, Трампу - 56. Новостей из Невады стоит ждать лишь поздним вечером по московскому времени. В Пенсильвании осталось подсчитать бюллетени в больших городах, но Питтсбург и Филадельфия прекратили подсчет на ночь, он возобновится к раннему вечеру по Москве. Сейчас у Байдена там небольшой перевес.

По словам источников Reuters, республиканцы начали сбор денег на финансирование судебных исков в штатах, где разрыв между Байденом и Трампом колеблется от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч голосов. Сторонники действующего президента рассчитывают собрать 60-100 млн долларов. Советник избирательного штаба Трампа на условиях анонимности заявил агентству, что его команда, похоже, "была застигнута врасплох результатами выборов".

Ранее суд в Пенсильвании удовлетворил требование адвокатов Трампа приостановить подсчет ряда бюллетеней, поданных избирателями в день выборов.