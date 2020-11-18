"Еще больше людей могут умереть, если мы не будем координировать свои действия", - сказал Байден журналистам. По его словам, если ждать транзита власти до 20 января, США потеряют еще полтора месяца. "Важно, чтобы координация была сейчас - сейчас или как можно быстрее", - заявил кандидат демократ, считающийся победителем президентских выборов.
Байден полагает, что отказ Трампа признать проигрыш на выборах, несмотря на призывы со стороны демократов и республиканцев, является "полностью безответственным".
Выступление Байдена стало одной из "самых решительных" попыток Байдена оказать давление на президента США и вынудить его признать свое поражение на выборах 2020 года, полагает издание. Официальные итоги голосования еще не подведены: Трамп оспаривает результаты голосования в нескольких штатах и обвиняет соперника в фальсификациях.
Главый специалист США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи в интервью британской телерадиокомпании BBCподтвердил, что отсутствие сотрудничества между прежней администрацией и командой избранного президента наносит ущерб борьбе с коронавирусом.
В ходе избирательной кампании Байден упирал на неспособность Трампа справиться с распространением коронавирусной инфекции. Он рассчитывает заручиться поддержкой корпораций и профсоюзов для воплощения своей программы по борьбе с эпидемией, финансировать которую собирается в том числе за счет повышения налогов. Экономика ряда штатов сейчас терпит убытки из-за приостановки предприятий в связи с COVID-19.
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