Байден раскритиковал Трампа за молчание о протестах в Беларуси

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден подверг критике то, что Дональд Трамп не высказывается о подавлении протестов в Беларуси. Об этом сообщает агентство Reuters в пятницу, 25 сентября, со ссылкой на письменное заявление Байдена.

В электронном письме он назвал Александра Лукашенко "диктатором", а задержанных лидеров оппозиции - "политзаключенными". "Президент Трамп отказывается высказаться против действий Лукашенко или предложить свою личную поддержку продемократическому движению", - констатировал Джо Байден.

Церемонию инаугурации Александра Лукашенко, которая не была объявлена заранее, он назвал "постыдной". "Когда президент скрывается, боясь своих граждан, и отказывается принять волю народа, - это признак нелегитимного автократа, а не сильного лидера", - подчеркнул Байден.

29 сентября должны пройти первые дебаты Байдена и Трампа.