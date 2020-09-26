Байден раскритиковал Трампа за молчание о протестах в Беларуси

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден подверг критике то, что Дональд Трамп не высказывается о подавлении протестов в Беларуси. Об этом сообщает агентство Reuters в пятницу, 25 сентября, со ссылкой на письменное заявление Байдена.
В электронном письме он назвал Александра Лукашенко "диктатором", а задержанных лидеров оппозиции - "политзаключенными". "Президент Трамп отказывается высказаться против действий Лукашенко или предложить свою личную поддержку продемократическому движению", - констатировал Джо Байден.
Церемонию инаугурации Александра Лукашенко, которая не была объявлена заранее, он назвал "постыдной". "Когда президент скрывается, боясь своих граждан, и отказывается принять волю народа, - это признак нелегитимного автократа, а не сильного лидера", - подчеркнул Байден.
29 сентября должны пройти первые дебаты Байдена и Трампа.
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