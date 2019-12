Бывший вице-президент США Джо Байден в субботу, 28 декабря, заявил, что не явится для дачи показаний, если ему поступит приглашение на слушания по делу об импичменте Дональда Трампа. В качестве причины отказа от свидетельствования Байден, также являющийся одним из наиболее вероятных претендентов на пост президента США на грядущих выборах, назвал то, что "все это" предназначено только для того, чтобы Трамп делал то, "что делал всю жизнь", - переключал внимание на других.

I want to clarify something I said yesterday. In my 40 years in public life, I have always complied with a lawful order and in my eight years as VP, my office — unlike Donald Trump and Mike Pence — cooperated with legitimate congressional oversight requests.