Экс-вице-президент США считает, что Дональд Трамп хочет отвлечь внимание от себя, переключив его на других людей. Джо Байден заявил, что откажется давать показания по делу об импичменте.
Joe Bidenas
© Reuters / Scanpix

Бывший вице-президент США Джо Байден в субботу, 28 декабря, заявил, что не явится для дачи показаний, если ему поступит приглашение на слушания по делу об импичменте Дональда Трампа. В качестве причины отказа от свидетельствования Байден, также являющийся одним из наиболее вероятных претендентов на пост президента США на грядущих выборах, назвал то, что "все это" предназначено только для того, чтобы Трамп делал то, "что делал всю жизнь", - переключал внимание на других.

На своей странице в твиттере Байден написал, что у республиканцев нет законных оснований вручать ему повестку. "Импичмент касается поведения Трампа, а не моего", - написал политик. "За 40 лет своей общественной жизни я всегда выполнял законные распоряжения, и за восемь лет работы вице-президентом мое управление, в отличие от Дональда Трампа и Майка Пенса, сотрудничало с законными запросами Конгресса", - присовокупил Байден.

Ранее, 20 декабря, Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси дала понять, что демократы могут отложить процедуру импичмента, чтобы обеспечить справедливый суд над ним в Сенате. Для начала суда в Сенате по импичменту Трампу необходимо, чтобы Палата представителей официально передала сенаторам два обвинения, на основании которых демократы требуют отстранить Трампа от должности президента. Демократы также добиваются приобщения к делу дополнительных документов и свидетельских показаний. В свою очередь Трамп потребовал скорейшего суда по импичменту в Сенате.

Deutsche Welle

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