Бывший вице-президент США Джо Байден в субботу, 28 декабря, заявил, что не явится для дачи показаний, если ему поступит приглашение на слушания по делу об импичменте Дональда Трампа. В качестве причины отказа от свидетельствования Байден, также являющийся одним из наиболее вероятных претендентов на пост президента США на грядущих выборах, назвал то, что "все это" предназначено только для того, чтобы Трамп делал то, "что делал всю жизнь", - переключал внимание на других.
I want to clarify something I said yesterday. In my 40 years in public life, I have always complied with a lawful order and in my eight years as VP, my office — unlike Donald Trump and Mike Pence — cooperated with legitimate congressional oversight requests.— Joe Biden (@JoeBiden) 28 декабря 2019 г.
На своей странице в твиттере Байден написал, что у республиканцев нет законных оснований вручать ему повестку. "Импичмент касается поведения Трампа, а не моего", - написал политик. "За 40 лет своей общественной жизни я всегда выполнял законные распоряжения, и за восемь лет работы вице-президентом мое управление, в отличие от Дональда Трампа и Майка Пенса, сотрудничало с законными запросами Конгресса", - присовокупил Байден.
Ранее, 20 декабря, Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси дала понять, что демократы могут отложить процедуру импичмента, чтобы обеспечить справедливый суд над ним в Сенате. Для начала суда в Сенате по импичменту Трампу необходимо, чтобы Палата представителей официально передала сенаторам два обвинения, на основании которых демократы требуют отстранить Трампа от должности президента. Демократы также добиваются приобщения к делу дополнительных документов и свидетельских показаний. В свою очередь Трамп потребовал скорейшего суда по импичменту в Сенате.
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