Джо Байден, объявленный рядом американских телеканалов и других СМИ победителем выборной гонки, а также баллотировавшаяся на пост вице-президента США Камала Харрис вечером в субботу, 7 ноября, (по местному времени) выступили в штате Делавэр с обращением к нации.

Лейтмотивом выступления политика, который, как ожидается, 20 января 2021 года станет 46 президентом США, был призыв к единству нации. При этом Байден пообещал быть "президентом для всех американцев" и создать страну, в которой каждый имеет равные шансы.

"Нация сказала свое слово. Мы выиграли с самым большим количеством голосов, которые когда-либо были отданы за кандидата во время выборов", - заявил Байден. По его данным, он получил поддержку 74 млн избирателей.

Байден пообещал вернуть США уважение в мире

Джо Байден пообещал вернуть США уважение во всем мире и способствовать преодолению противоречий между партиями на внутригосударственном уровне. "Я клянусь вам быть президентом, который борется не за раскол, а за единство", - заявил он. "Я буду управлять страной как американский президент, а не демократ", - добавил политик, указав, что собирается представлять интересы и тех американцев, которые не голосовали за него.

Отдельно Байден поблагодарил за поддержку афроамериканское население и пообещал бороться с "системным расизмом". Другим приоритетом своего президентства он назвал борьбу с пандемией COVID-19 , заявив р намерении созвать совет научных экспертов для разработки плана борьбы с инфекцией. "Я беру на себя обязательства сделать все, чтобы победить пандемию", - сказал он. Собравшиеся сторонники Байдена встретили его речь аплодисментами и автомобильными гудками.

Во время избирательной кампании Байден не раз критиковал антикризисную политику действующего президента Дональда Трампа во время пандемии.

Речь Камалы Харрис

Камала Харрис, выступившая перед Джо Байденом, заявила, что народ Америки выбрал для себя лучшее будущее. По ее словам, своим выбором американцы проголосовали за правду.

Байдена она назвала "опытным политиком со спокойной рукой" и "человеком с большим сердцем", который станет "президентом для всех американцев". В то же время Харрис подчеркнула роль афроамериканских, азиатских и латиноамериканских женщин в развитии американской демократии. "Я первая женщина - вице-президент США, но буду не последней", - заверила она, добавив, что каждая маленькая девочка, которая смотрит сегодня вечером ее выступление по телевизору, может вдохновиться ее примером.

Харрис пообещала искоренить дискриминацию в США, а также заняться проблемами защиты климата.

Трамп не признает победу Байдена

Избирательная кампания нынешнего года, проходившая в условиях пандемии коронавируса, была очень напряженной. 7 ноября, после того как ряд международных СМИ объявили о победе Джо Байдена, действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что отказывается признавать результаты выборов. Ранее он говорил о том, что намеревается оспаривать их в судах.

Между тем Байдена уже поздравили с избранием канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), президент Франции Эмманюэль Макрон и другие главы государств и правительств, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).