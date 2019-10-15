Байден-младший признал, что его, вероятно, не назначили бы в правление иностранной компании, если бы его фамилия не была Байден, но он отверг предположения президента Трампа о том, что он и его отец совершили преступления.

"Ошибался ли я? Возможно, из-за масштабной схемы…" - сказал Байден в интервью ABC News. "Но делал ли ошибки из-за недобросовестности? Абсолютно нет".

"Я думаю, что в моей жизни многое бы не случилось, если бы моя фамилия не была Байден", - отметил он.

Напомним, Генпрокуратура Украины расследовала дело бывшего министра правительства Януковича Николая Злочевского и его фирмы Burisma Holdings по подозрению в получении незаконных разрешений на добычу газа, отмывании грязных денег, неуплате налогов в особо крупных размерах.

Сын соперника Трампа на президентских выборах-2020 Джо Байдена Хантер был членом правления Burisma Holdings.

Трамп использовал работу младшего Байдена в Украине и Китае, чтобы начать серию атак на бывшего вице-президента, ведущего кандидата в президенты от демократов.

Нет никаких доказательств утверждений президента, что Байден, будучи вице-президентом, ненадлежащим образом вмешался, чтобы помочь сыну, но это не мешало ему и другим республиканцам поднимать вопрос о возможных конфликтах интересов.