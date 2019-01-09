До ареста Мехман Гусейнов вел страницу в Фейсбуке под названием "Булавка". Наибольшей популярностью пользовались его ролики на тему коррупции.
В январе 2017 года блогер был задержан за нарушение общественного порядка и неподчинение полиции и вскоре приговорен к штрафу. Позже Гусейнов рассказал, что при задержании полицейские заклеили ему рот скотчем, надели на голову мешок, а затем били и пытали электрошокером. В марте по иску полиции его приговорили к двум годам тюрьмы за клевету. Верховный суд Азербайджана оставил приговор в силе.
26 декабря, за два месяца до окончания срока заключения, ему предъявили новое обвинение – на этот раз в избиении сотрудника колонии и хранении при себе денег. Считая обвинения сфабрикованными, в знак протеста он объявил сухую голодовку. Позже по просьбе родственников, опасающихся за его жизнь и здоровье, начал пить молоко.
Суд по новому делу еще не начался, идет расследование.
Глава комиссии Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала азербайджанские власти прекратить преследование блогера. Вступились за Гусейнова и правозащитные организации "Репортеры без границ" и PEN America, а также американский сенатор Марко Рубио.
В начале января в Баку активисты несколько раз пытались выступить в поддержку блогера, однако обе акции были разогнаны полицией, а их участники приговорены к штрафам и административным арестам.
Всего, по оценкам азербайджанских правозащитников, в тюрьмах страны находится более 100 политических заключенных.
Азербайджанский блогер Гусейнов продолжает голодовку в тюрьме (4)
Азербайджанский блогер Мехман Гусейнов, отбывающий...
Прокуратура США предъявила обвинения юристу из России Весельницкой
Российскому юристу Наталье Весельницкой в штате...
Крышу дома Скрипаля в Солсбери снесут и заменят новой (15)
Крышу дома бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в...
ПЦУ обещает нацменьшинствам их язык богослужения (9)
Представители Православной церкви Украины на...
Министр культуры Украины: из Киево-Печерской лавры исчезли ценные иконы (6)
Министр культуры Евгений Нищук заявил, что во время...
TOP новостей
Пенсионное накопление: что надо сделать для принятия решения (23)
Каждый человек индивидуально должен решать,...
Надежда Литвы – Китай, только нет гарантии, что не будет как с Россией (191)
Несмотря на то, что из Литвы экспортируют немало...
В Вильнюсе впервые состоится фестиваль света (9)
В 2019 году в Вильнюсе впервые состоится фестиваль...
Премьер Литвы выдвинул кандидатуру Монкявичюса в министры образования (5)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис предлагает...