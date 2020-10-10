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Азербайджанские войска прорвали и уничтожили линию соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. Об этом в телеобращении к нации заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает "Медуза" со ссылкой на ”Интерфакс”.
Азербайджанские войска прорвали и уничтожили линию соприкосновения между Азербайджаном и Нагорным Карабахом
© AP / Scanpix

"Я поменял статус-кво, на поле битвы. Нет его. Линия соприкосновения? Нет ее. Мы прорвали и уничтожили. 30 лет вооруженные силы Армении укрепляли линию соприкосновения с помощью бетонных конструкций. <…> И эти конструкции тоже разрушили. Никто не может противостоять азербайджанскому солдату", — заявил Алиев.

Алиев заверил, что новой линии соприкосновения между Азербайджаном и Нагорным Карабахом не будет.

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Он также добавил, что азербайджанские военные заняли еще девять населенных пунктов в Карабахе: села Чайлы, Йухары Гюзляк, Геразыллы, Гышлаг, Гараджалы, Эфендилер, Сулейманлы, Сур и поселок Гадрут. Ранее Азербайджан сообщал о взятии карабахского села Мадагиз.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян отрицает информацию о взятии поселка Гадрут. ”Я сейчас в Гадруте и почему-то вижу только армян”, — написал он в фейсбуке.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Это самое серьезное обострение конфликта в регионе за десятилетия. Россия неоднократно призывала к прекращению боев. 9 октября по приглашению Владимира Путина в Москву на переговоры прибыли главы МИД Армении и Азербайджана.

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Медуза
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